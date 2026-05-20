Avviati i lavori di riqualificazione della rete fognaria di Manfredonia da parte di Acquedotto Pugliese
Avviati i lavori di riqualificazione della rete fognaria di Manfredonia da parte di Acquedotto Pugliese
📍Si tratta di un intervento particolarmente rilevante e atteso dalla comunità cittadina, anche in considerazione delle criticità registrate nel corso di questi ultimi anni proprio su quel tratto viario.
L’opera prevede l’esecuzione di n. 2 collegamenti tra un tratto di nuova e vecchia premente di fogna nera DN 600, infrastruttura che collega l’impianto di sollevamento fognario ubicato presso il Porto – Molo di Ponente – con l’impianto di depurazione dell’abitato di Manfredonia.
Particolarmente significativa risulta la tecnologia utilizzata per l’esecuzione dell’intervento, denominata “Idrovilnus”, che consente l’inserimento di valvole intercettatrici sulla condotta in esercizio senza interrompere il flusso del servizio, garantendo così continuità operativa e maggiore sicurezza nelle attività di cantiere.
L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento ad Acquedotto Pugliese per l’investimento effettuato, finalizzato al potenziamento e alla messa in sicurezza di un’infrastruttura strategica per la città.
Un sentito ringraziamento va inoltre ai cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati nel rispetto della segnaletica stradale e delle limitazioni temporanee alla circolazione necessarie a consentire il regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.