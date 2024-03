Auto elettrica? A Manfredonia ora puoi! Nuova stazione di ricarica in città

Hai l’auto elettrica a Manfredonia e non sai dove ricaricarla? Da oggi non è più un problema. Da pochi giorni presso l’autolavaggio Cobra 11 (in zona Parchi) è attiva una nuova stazione di ricarica che permetterà di ricaricare i veicoli elettrici a tutte le ore del giorno.

Nell’impianto di ultimissima generazione appena costruito sono presenti ben 10 colonnine, potenziando quindi il servizio in un territorio dove sono in forte aumento le vendite di auto elettriche e ibride.

In questo modo viene data la possibilità di completare l’offerta turistica attraendo gli ospiti che necessitano di questo servizio, funzionante tramite una semplice app. La stazione è situata in via Tenente Raffaele Rosa a Manfredonia.