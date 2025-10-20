[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Autista ucciso da una pietra, Gradinata Est Manfredonia: “Questo gesto non rappresenta il mondo Ultras”

Riposa in Pace Raffaele

Raffaele di professione faceva l’autista, ieri ha perso la vita per mano di un gesto infame.

Un sasso, una pietra , chiamiamola come vogliamo , ha colpito il vetro del pullman su cui era alla guida.

Raffaele ha perso la vita.

Raffaele non e’ tornato più tornato a casa.

Raffaele non ha terminato la sua giornata di lavoro.

Raffaele non vedrà più i suoi cari.

Tutto questo è assurdo!

Questo gesto non rappresenta il mondo Ultras.

Gli ultras hanno una mentalità , basata sulla lealtà e il rispetto, chi vive di protagonismo e di mitomania deve farsi da parte , siamo stanchi di essere infangati da gente che con questi atteggiamenti rovina il movimento.

Gli Ultras sono altro, che sia chiaro a tutti!

Mortificati per quanto e’ accaduto.

Un bacio al cielo.

Gradinata Est Manfredonia