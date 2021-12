Aumento dell’occupazione in USA: +531 milioni di posti di lavoro

Gli Stati Uniti rappresentano da sempre una delle mete più ambite dagli italiani, per via del sogno americano e della possibilità di svoltare a livello professionale. I dati confermano la bontà di questa eventuale scelta, considerando il recente aumento del numero di posti di lavoro negli USA. Si parla quindi di una svolta che incentiva ulteriormente le famiglie italiane a valutare un possibile trasferimento: una fase che dev’essere affrontata con attenzione.

I principali cambiamenti in atto nel mondo del lavoro americano

Ad ottobre 2021 si è verificato un importante aumento dei posti di lavoro negli USA, corrispondente a +531 milioni di unità. È il riflesso di un mercato che sta cambiando, e che va sempre più spesso incontro ai lavoratori, con un aumento delle opportunità professionali e con un incremento degli stipendi medi. La maggior parte del boom è dovuto ai comparti dove non vengono richieste qualifiche particolari, come nel caso dei ristoranti (personale di sala), dei commessi nei negozi e della logistica classica da magazzino (Amazon su tutti).

Un altro dato interessante riguarda il numero di dimissioni presentate ad aprile negli USA, con un picco improvviso: è il segnale che molti lavoratori intravedono delle opportunità migliori per il proprio futuro professionale, dunque sono in cerca di cambiamenti. Fra i comparti che al momento godono di maggiore salute troviamo il manifatturiero e il settore privato: è qui che si sono registrati i numeri più significativi, non solo in termini di aumento di assunzioni, ma anche come incremento degli stipendi orari. Come detto, però, prima di coltivare l’idea di andare a vivere negli USA è necessario prepararsi a dovere seguendo alcune linee guida fondamentali.

Linee guida e consigli per trasferirsi negli Stati Uniti d’America

Per prima cosa bisogna ottenere un visto che possa consentire di stabilirsi in America, e qui conviene studiare nel dettaglio la lunga lista delle opzioni a disposizione.

In secondo luogo, è opportuno preparare tutti i documenti e aggiornarli, come nel caso del passaporto. Al momento del trasferimento vero e proprio, inoltre, è preferibile affidarsi ad alcune realtà specializzate nel trasloco dall’Italia agli USA, come Blissmoving, per citare un’opzione; si tratta di un servizio che tiene conto delle possibili esigenze del singolo in questo momento così significativo. Va da sé che è altrettanto importante scegliere con cura lo stato e la città di destinazione: questa scelta probabilmente dipenderà in gran parte dalle opportunità professionali trovate, ma anche dal costo della vita, rapportato al proprio stipendio. Fortunatamente esistono delle città che offrono un ottimo bilanciamento fra costi e stipendi, come nel caso di Austin in Texas, Denver in Colorado e San Francisco in California. Infine, si suggerisce di studiare prima come si svolge lo stile di vita americano, così da facilitare l’adattamento.