Atto vandalico alla sede FdI Manfredonia, Lo Riso: “Non ci facciamo intimidire da chi pensa di vivere ancora negli anni Settanta”

“Purtroppo c’è chi non sa fare altro che praticare violenza dalla bassezza della propria frustrazione. Questi atti non ci spaventano affatto e ci esortano a proseguire con ancora maggiore determinazione nel nostro quotidiano percorso di passione per la Politica vicina alle istanze dei cittadini, fatta di proposte programmatiche e giammai di atti infami verso chi la pensa diversamente da noi e che, soprattutto, pensa di poter instaurare un clima di intimidazione politica che, fortunatamente, in Italia non esiste più da decenni e che mai più deve tornare ad esistere”, commenta il coordinatore cittadino di Fratelli Manfredonia, Vincenzo Lo Riso.

“Esprimo la mia solidarietà al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Manfredonia, Vincenzo Lo Riso, per l’atto vandalico di cui è stata oggetto la sede del circolo cittadino. Un gesto tanto vergognoso quanto puerile verso cui non si può che provare sdegno e auspicare che le Forze dell’Ordine possano fare al più presto luce”. Lo afferma il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis.