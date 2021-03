Attivo il campo Covid a Borgo Mezzanone, il centro per i migranti voluto dalla Regione Puglia

E’ operativo già da qualche giorno il campo covid presso l’ ex cara di Borgo Mezzanone, il centro di assistenza per i richiedenti asilo politico a 10 km da Foggia. Realizzato dalla protezione civile e dalla regione Puglia la struttura prevede 50 moduli abitativi a disposizione di tutti i migranti che ne avessero bisogno. La struttura prevede di gestire le eventuali quarantene e le positività più semplici, mentre per i casi di positività più complessi saranno trasferiti negli ospedali. Le unità abitative possono contenere anche le famiglie in quarantena. E’ un campo che nasce per volontà della regione puglia, è gestito e coordinato dall’ASL di Foggia, insieme alle misericordie ed alle forze dell’ordine.