Attivazione di urgenza del servizio di collegamento tra il comune di San Marco in Lamis e il Riuniti di Foggia

La Giunta ha deliberato la revoca parziale del finanziamento concesso in favore della Provincia di Foggia per la quota pari a 90.000 euro, rispetto a quanto già autorizzato con DGR, e il contestuale intervento regionale sostitutivo, al fine di attivare con urgenza il servizio di TPL di collegamento tra il Comune di San Marco in Lamis e il presidio ospedaliero “Ospedali Riuniti” di Foggia.

L’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione Puglia è da considerarsi di natura straordinaria, strettamente connesso alla necessità di garantire il celere avvio del servizio in questione, senza alcun riconoscimento di competenza in capo all’ente regionale, sino alla cessazione delle cause impeditive rappresentate dalla Provincia di Foggia e afferenti l’adozione di tutti i provvedimenti amministrativi ed economico-contabili necessari a garantire la prosecuzione del servizio avviato.

La scelta della Giunta regionale nasce, quindi, dal non poter più differire l’avvio del servizio sperimentale aggiuntivo di TPL vista la necessità di ridurre i disagi più volte rappresentati dall’utenza interessata, in particolare il sovraffollamento delle linee già operanti sul territorio, con il conseguente miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio.