MANFREDONIA – Atti di vandalismo e microcriminalità a Manfredonia, in zona croce. Alle cronache di questi giorni tra furti di auto, furti negli appartamenti e nelle attività commerciali, una nuova piaga per la città di Manfredonia. Il vandalismo e la microcriminalità. Nel video si possono vedere dei giovanissimi vandali posizionare dei mastelli della differenziata sulla strada, proprio per creare disagio ai passanti. Una bravata o atti di vandalismo e microcrominalità? La linea di demarcazione è sottile.

I cittadini di Manfredonia sono stanchi dell’aria di paura che si viva in questi giorni in città, ha bisogno di risposte da parte dello stato che deve potenziale i controlli e aumentare il personale a disposizione delle forze dell’ordine.