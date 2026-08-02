Eventi Manfredonia
Attesa per la Notte Bianca di Manfredonia, raddoppiano i Walking Tours
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Manfredonia, per la Notte Bianca raddoppiano i Walking Tours
Novità per la Notte Bianca: raddoppiano i Walking Night Tours!
In occasione della Notte Bianca di Manfredonia, visto il grande interesse registrato per l’iniziativa, i Walking Night Tours dedicati all’Antico Borgo Marinaro si svolgeranno in due turni per consentire a un maggior numero di persone di partecipare.
Walking Night Tours – Antico Borgo Marinaro
- 1° turno | Ore 20:30 – 21:45
- Guida: Tiziano Samele
- 2° turno | Ore 22:00 – 23:00
- Guida: Andrea Stuppiello
Dettagli dell’evento:
- Data: Venerdì 7 agosto 2026
- Luogo: Antico Borgo Marinaro – Manfredonia
- Partecipazione gratuita
- Prenotazione obbligatoria: 0884 939670 oppure +39 393 020 7068
Questo è solo uno degli appuntamenti di “Manfredonia in Festa”. Il programma completo è disponibile su ManfredoniaEventi.com. Progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso 2026 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.