Atletico Madrid-Barcellona in chiaro e in streaming: dove vederla, orario e telecronisti del big match di Liga

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Il grande calcio internazionale torna protagonista sulle reti Mediaset grazie alla collaborazione con DAZN. Domenica 8 novembre gli appassionati potranno seguire gratuitamente uno degli incontri più attesi dell’intera stagione spagnola: Atletico Madrid-Barcellona.

La sfida del Wanda Metropolitano mette infatti di fronte due delle squadre più forti della Liga e potrebbe avere un peso importante nella corsa al titolo. Da una parte i Colchoneros di Diego Simeone, dall’altra il Barcellona capolista guidato da Hansi Flick. A che ora si gioca Atletico Madrid-Barcellona? Chi commenterà il match su Italia 1? E quali sono le stelle attese in campo?

Atletico Madrid-Barcellona in diretta su Italia 1

Il big match della Liga sarà trasmesso domenica 8 novembre alle ore 21.00 in diretta e in chiaro su Italia 1.

Gli spettatori potranno seguire la partita anche in streaming attraverso le piattaforme digitali di SportMediaset. Il collegamento dal Wanda Metropolitano inizierà però già alle 20.45, con il tradizionale spazio dedicato al prepartita e alle ultime notizie sulle formazioni.

L’evento rientra nell’accordo di sublicenza che consente a Mediaset di trasmettere alcune delle partite più prestigiose del campionato spagnolo.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Massimo Callegari.

Al suo fianco ci sarà Borja Valero, chiamato a fornire l’analisi tecnica della sfida grazie alla sua esperienza nel calcio internazionale e nel campionato spagnolo.

La coppia accompagnerà il pubblico durante tutti i novanta minuti di una delle gare più attese del weekend calcistico europeo.

Lamine Yamal e Julian Alvarez guidano le stelle del big match

Il confronto tra Atletico Madrid e Barcellona vedrà in campo alcuni dei giocatori più importanti del panorama internazionale.

Tra i protagonisti più attesi figurano Lamine Yamal, Julian Alvarez, Raphinha, Anthony Gordon, Koke e molte altre stelle pronte a contendersi punti pesantissimi nella corsa al titolo.

Anche la classifica rende la sfida ancora più interessante. L’Atletico Madrid occupa il secondo posto con 28 punti, mentre il Barcellona guida il campionato con 30 punti. Soltanto due lunghezze separano dunque le due squadre, rendendo il confronto del Wanda Metropolitano uno degli appuntamenti più importanti della stagione di Liga.