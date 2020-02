Atletica: Lello Castriotta e il gesto dell’ombrello

Manfredonia – NON tutti sanno che Lello Castriotta, é stato un atleta professionista – nella disciplina della marcia , sport che ha amato da ragazzino – sotto la guida ; del grande preparatore e presidente , Michele Losito, sport molto duro, quello affrontato dal Castriotta; specie in inverno, fatto di sacrifici notevoli.

La Società si chiamava “Avis San Michele”.In questa foto Lello, viene ritratto, in una 10 km ai Campionati Lucani – terninando la gara con la medaglia di bronzo. Ricordo ,perché ero di presente io…ne ha battutti di campi di pista d’atletica leggera in varie parti d’Italia .

Quando non potevo essere presente – perché ero piccolo e non volevano portarmi con loro perché ero di impiccio – lo aspettavo alla Stazione Campagna che arrivassi il pullman, per vederlo scendere e sapere il risultato – ma lui dal finestrino già sorrideva mostrandomi la medaglia – ed io scoppiavo di felicità .

Di lui , mi ricordo un caso eclatante – quando in un campionato importante,fece il gesto dell’ombrello alla giuria – ma un motivo serio c’era,per quel gesto fatto , anche se fu un pò folle – aveva appena abbattuto il muro dei 50 minuti ,su una gran gara ottenendo il tempo su una 10 km in pista battendo di 47’minuti e 08 secondi e pochi centesimi.

Ma non si sa perchè gli fu tolto – favorendo qualcuno…amareggiato andò via dal Campo.Il più grande risultato , ottenuto da Lello Castriotta, il quale smise presto la carriera per problemi. Il famoso Campionato Internazionale che in quell’anno commovente si svolse per miracolo nella pista di Molfetta in Puglia – dove Lello, chiuse la gara al 5 posto dietro grandi campioni.

Dopo qualche anno si dedicò al teatro…

Di Claudio Castriotta