Assunzioni SanitaService, nota dei legali

In nome e per conto della sig.ra Romito Grazia, nostra assistita, in riferimento ad alcune

notizie pubblicate su alcuni organi di stampa nella versione cartacea e in quella online

avendo come titolo “La sorella del boss ucciso nel Gargano assunta in Sanitaservice,

caos a Foggia”, si ritiene doveroso precisare quanto segue.



Il titolo è assolutamente fuorviante dalla realtà in quanto lascia ipotizzare ai lettori che

l’assunzione della sig.ra Romito Grazia è avvenuta in virtù della parentela (sorella) con il

sig. Mario Luciano Romito.



Ciò non corrisponde assolutamente al vero in quanto l’assunzione è avvenuta a seguito di

una valutazione del curriculum della stessa. Si evidenzia altresì che la Romito Grazia non

è mai stata coinvolta in episodi delittuosi di criminalità.



Ogni riferimento a vicende estranee alla persona e all’attività lavorativa della sig.ra

Romito Grazia è da ritenersi del tutto improprio e privo di fondamento.



Si chiede, pertanto, il massimo rispetto per la Sua dignità personale e professionale,

confidando che la verità possa prevalere su qualsiasi lettura distorta dei fatti e che il

cognome non venga ogni volta strumentalizzato, abusato ed usato come “proiettile” nei

confronti di avversari di turno.



Il futuro non si nutre di fantasmi ne il presente ha bisogno di un inutile passato specie

quando non ha nulla a che vedere con chi si tenta di infangare.



Manfredonia 03.09.2025

Avv. Pietro Schiavone Avv. Pasquale Rinaldi