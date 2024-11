Associazionismo, gioco di squadra, ‘Pranzo Sospeso’ per chi ha bisogno: presentato il cartellone natalizio della Città di Manfredonia

MANFREDONIA – E’ stato presentato il cartellone natalizio dell’Amministrazione Comunale edizione 2024. Tanti gli appuntamenti che terranno compagnia ai Manfredoniani e i turisti che arriveranno in città, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

“Vedremo una comunità che ha fatto rete attorno a un evento, che dovrebbe avere l’obiettivo di far sentire meno sole le persone e dare gioia e speranza – afferma Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia -. Tra le iniziative, ce n’è una fuori programma che ci piace lanciare: quella del ‘Pranzo Sospeso’.

Ci saranno ristoranti e attività commerciali che raccoglieranno donazioni da parte delle persone comuni e, insieme ai Servizi Sociali, daranno la possibilità a chi ha più bisogno di fare un pranzo al ristorante. Inoltre, favoriremo la partecipazione delle persone più povere a iniziative quali cene solidali che saranno organizzate con le parrocchie”.

“Abbiamo posto al centro della proposta turistica gli allestimenti scenografici della città che la renderanno più attrattiva e accogliente – sottolinea Francesco Schiavone, Assessore al Turismo e Grandi Eventi -. In Piazza del Popolo avrà spazio il bellissimo presepe con le maestose statue, realizzate in cartapesta sipontina. Mentre presso il LUC sarà allestita la casa di Babbo Natale anch’essa impreziosita da installazioni in cartapesta, un’opera inedita pensata per i più piccoli ma ideale per tutte le famiglie studiata e realizzata per stupire residenti e visitatori. Tutti i week end presso Largo Diomede allestiremo mercatini di prodotti tipici locali, che offriranno un’opportunità per scoprire le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, facendo conoscere a tutti le meraviglie che la nostra terra ha da offrire. Musica, concerti, presepe vivente, laboratori esperienziali, mostre presepiali, giochi medievali, visite guidate, attività sportive e sociali trasformeranno Manfredonia nella destinazione ideale per chi vuole trascorrere le vacanze natalizie sul Gargano, all’insegna del divertimento e del buon cibo. Abbiamo la necessità di creare un altro tipo di turismo, da affiancare a quello classico, che attragga flussi di visitatori che desiderano scoprire i nostri attrattori culturali e naturalistici. Lo scopo è quello di sostenere e incrementare l’indotto nelle nostre attività commerciali e turistiche in generale, rendendo accogliente e attrattiva Manfredonia nel periodo natalizio. Ringrazio il mondo associativo della città che, ancora una volta, ha saputo dimostrare un dinamismo straordinario garantendo un prodotto turistico d’eccellenza attraverso una straordinaria offerta culturale di animazione del territorio”.

“Il programma natalizio di quest’anno è il risultato di uno straordinario lavoro collettivo, dove associazioni, operatori culturali e cittadini hanno unito le forze con un unico obiettivo: regalare a Manfredonia un Natale ricco di emozioni e di condivisione. Questo percorso comune dimostra ancora una volta quanto sia forte il legame con le nostre tradizioni e la volontà di costruire momenti di bellezza per tutta la comunità. Grazie a tutti coloro che, con passione e impegno, hanno reso possibile questa magia natalizia”, spiega Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare di Comunità e Cultura.

Per Matteo Gentile, Assessore allo Sviluppo Economico, “questo Natale a Manfredonia non è solo un momento di festa, ma il risultato concreto di una sinergia tra l’amministrazione comunale, i commercianti e le associazioni di categoria come Confcommercio e Confesercenti. A loro porgo un sincero ringraziamento, perché con la loro partecipazione attiva hanno reso possibile l’installazione delle luminarie, regalando alla città un’atmosfera accogliente. In evidenza anche la proposta ‘Resto in città’, che prevede aperture straordinarie degli esercizi commerciali il 24 e 31 dicembre. Iniziativa che valorizza il nostro centro cittadino vivo e dinamico”.

Tra le iniziative, anche una dell’Assessorato all’Ambiente con un punto di informazione sulle tematiche ambientali e su come le sta affrontando l’Amministrazione Comunale, e tante iniziative per bambini. Attenzione verrà data anche agli animali: il 15 dicembre in Piazza del Popolo andrà in scena il ‘Microchip day’ con cui sarà possibile microchippare gratuitamente cani e gatti, salvaguardando così il loro benessere.