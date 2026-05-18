Associazione Figli Amati: pellegrinaggio alla Madonna di Siponto
Associazione Figli Amati: pellegrinaggio alla Madonna di Siponto
LA VITA è la mirabile opera del Creatore, un dono prezioso da custodire
Mercoledì 20 maggio 2026 ore 17.00
PREGHIERA PER LA VITA – 13^ Edizione
BASILICA S. MARIA MAGGIORE – SIPONTO
Accogliendo il grido di dolore dell’umanità oppressa dalle guerre, dalle ingiustizie, dalle sofferenze fisiche e spirituali, anche quest’anno, a cura dell’Associazione FIGLI AMATI, mercoledì 20 maggio ore 17.00, si terrà un pellegrinaggio alla Madonna di Siponto, per affidare alla Madre di Dio, nostra protettrice e singolarissima patrona della nostra città, la custodia della VITA come dono immenso da salvaguardare dal primo all’ultimo palpito.
Siamo invitati a partecipare per consegnare a Maria Santissima di Siponto, le situazioni di difficoltà che stiamo vivendo e per implorare il dono della pace per ogni cuore, per ogni famiglia, per il mondo intero.
Programma
ore 17.00 S Rosario nella Cripta inferiore
Ore 18.00 celebrazione Eucaristica e atto di affidamento alla Madonna di Siponto
Vi aspettiamo, con gioia.
Associazione Figli Amati