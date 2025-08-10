Fede e religione
Assemblea Diocesana 2025–2026: Chiesa che abiti il Gargano
L’Arcidiocesi di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo si prepara a vivere un nuovo momento di ascolto, confronto e rilancio del cammino ecclesiale.
Torna l’Assemblea Diocesana, appuntamento centrale per la nostra Chiesa locale, che vedrà la partecipazione di sacerdoti, religiosi, operatori pastorali, associazioni e fedeli da ogni zona del territorio.
In questa occasione, l’Arcivescovo Franco Moscone consegnerà la Nota Pastorale per l’anno 2025–2026, offrendo indicazioni e spunti per proseguire insieme il percorso sinodale.
*Segna la data: venerdì 19 settembre 2025