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Assalto di turisti fuori stagione per Orchidays. Grande successo per la rassegna di Mattinata dedicata alle orchidee spontanee

Ventiquattro iniziative a programma, oltre 2mila persone che hanno preso parte alle attività in natura e sold out nelle strutture ricettive, sebbene il periodo non fosse quello di alta stagione. La quarta edizione di Orchidays, la rassegna andata in scena a Mattinata tra 23 e 26 aprile, organizzata dalla società Studio360 e dal Comune di Mattinata, in collaborazione con Ente Nazionale Parco Del Gargano e Regione Puglia, è stata un autentico successo.

Grandi consensi ha riscosso “Andar per orchidee”, la passeggiata naturalistica con l’esperta Angela Rossini, che ha consentito di far conoscere la straordinaria e spontanea bellezza delle orchidee lungo i sentieri di Monte Sacro. Suggestiva ed emozionante è stata l’esperienza di “The Sound of Silence”, escursione in notturna tra i sentieri di Monte Saraceno, così come nello stesso scenario, ma in orari mattutini, grandi e piccoli si sono divertiti con “Spring Orienteering”, evento di orientamento in natura, e “Silent Natural Fit”, vera e propria lezione di fitness tra i sentieri fioriti, ma con le cuffie alle orecchie per rispettare il silenzio della natura circostante.

Massima partecipazione anche per “Trekking del Gargano”, dedicato agli amanti delle passeggiate in natura, e “Walking Slow and Green”, che in collaborazione con Slow Food Manfredonia, ha consentito di scoprire le bellezze naturalistiche del paesaggio e di apprezzare le tipicità enogastronomiche del territorio.

Ottimi riscontri pure da Orchirace, la corsa amatoriale non competitiva di 7 km nel cuore della natura, e dai laboratori tematici di “Baby Natural Experience” ed “Eco-letture. Pagine in movimento”, che hanno avuto per protagonisti famiglie e bambini. Dulcis in fundo, momenti di grande condivisione con turisti e mattinatesi, grazie a “Mattinata Eco-Walking”, che ha visto un gruppo di cittadini dedicarsi alla cura del paese in modo concreto e operativo, e “Sulle tracce della natura”, escursione dedicata ai più piccoli dedicata alla ricerca delle orchidee.

Questo per quanto riguarda le mattine, perché anche di sera Orchidays è stata teatro di iniziative contraddistinte da partecipazione e intrattenimento. Ecco allora il “Podolic Fest”, tra musica e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, “Ambarabà-riciclo-clò”, serata di intrattenimento a animazione a tema green in corso Matino, e “Storie italiane”, concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese dedicato ai capolavori del cantautorato italiano.

“Con Orchidays – afferma Maurizio Altomare, della società Studio360, organizzatrice della rassegna – abbiamo voluto raccontare uno dei patrimoni naturalistici più ricchi d’Europa. Nella zona del borgo di Mattinata si contano oltre 60 delle 93 specie censite nel Parco del Gargano, su un totale di circa 190 specie conosciute in tutta Italia. Da qui siamo partiti per proporre un programma ricco di iniziative capaci di coinvolgere appassionati, studiosi, curiosi, provenienti da ogni parte del mondo. Siamo orgogliosi di aver riscontrato questa enorme partecipazione e il grande entusiasmo dei turisti. Orchidays è diventato ormai un appuntamento fisso del cartellone di eventi della Puglia e si pone l’obiettivo di sorprendere ogni anno di più, raccontando Mattinata e il Gargano ben oltre l’estate e il mare”.