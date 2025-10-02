Attualità Capitanata

Assalto ai Postamat, Poste Italiane ne ‘spegne’ altri 10 in Provincia

Comunicato Stampa2 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Assalto ai Postamat, Poste Italiane ne ‘spegne’ altri 10 in Provincia

Foggia2 ottobre 2025 – Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di dieci uffici postali (vedi elenco allegato) nel territorio della provincia di Foggia dalle ore 19 alle 8.30.

Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.


Ufficio
FOGGIA CENTRO
CANDELA
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
RIGNANO GARGANICO
ORDONA
ROCCHETTA SANT’ANTONIO
FOGGIA 9
FOGGIA 10
SAN GIOVANNI ROTONDO 1
Comunicato Stampa2 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]