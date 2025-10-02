Attualità Capitanata
Assalto ai Postamat, Poste Italiane ne ‘spegne’ altri 10 in Provincia
Foggia, 2 ottobre 2025 – Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di dieci uffici postali (vedi elenco allegato) nel territorio della provincia di Foggia dalle ore 19 alle 8.30.
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.
Ufficio
|FOGGIA CENTRO
|CANDELA
|CASALNUOVO MONTEROTARO
|CASALVECCHIO DI PUGLIA
|RIGNANO GARGANICO
|ORDONA
|ROCCHETTA SANT’ANTONIO
|FOGGIA 9
|FOGGIA 10
|SAN GIOVANNI ROTONDO 1