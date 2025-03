Assalto ad un portavalori sulla Melfi – Candela

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Assalto ad un portavalori sulla strada tra San Nicola di Melfi e Candela. Il colpo è andato a segno ed i carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto. l’Assalto ha bloccato il traffico sull’Ofantina. La chiusura della strada per i rilievi ha deviato migliaia di veicoli su strade secondarie, causando ingorghi e ritardi, specialmente per i lavoratori diretti a Melfi nello stabilimento Stellantis.

I rapinatori, armati, hanno fermato un autobus per bloccare la strada, usando esplosivo per aprire il portavalori. Il bottino è di sei o sette sacchi. Non ci sono stati feriti. La viabilità rimane compromessa, con lunghe attese e deviazioni. Le forze dell’ordine invitano a evitare la zona. Non ci sarebbero feriti. Sarebbero stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo del mezzo portavalori, per poi speronarlo e mandarlo fuori strada, mentre altri complici hanno bloccato la strada.

Le foto di Giuseppe Alviti prese da Facebook: