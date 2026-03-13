[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia-Sanitaservice. Avvisi pubblici di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato

di 16 ausiliari/pulitori, 9 soccorritori e 3 autisti di ambulanza:

nominate le Commissioni esaminatrici

pervenute oltre 8mila domande

Sanitaservice ha nominato i componenti delle Commissioni esaminatrici per gli avvisi pubblici di selezione, per titoli ed esami, indetti il 3 dicembre 2025 e finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 16 ausiliari/pulitori, 9 soccorritori e 3 autisti di ambulanza.

LE NOMINE

Le determinazioni di nomina sono state firmate, ieri,dall’amministratore unico Angelo Tomaro. I provvedimenticostituiscono un passaggio fondamentale nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione interna della società, definito in sinergia con ASL Foggia e consente di avviare la fase operativa delle procedure selettive.

AUSILIARI PULITORI

La commissione esaminatrice per l’avviso relativo all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 16 ausiliari/pulitori – categoria a – posizione a – contratto CCNL Sanità Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS (di cui n. 3 unità riservate ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della l. 68/99), è composta da:

✓ dott. Vito Sollazzo, Direttore del Dipartimento Area Medica ASL Foggia, con funzione di Presidente;

✓ dott.ssa Sipontina Rita Zerulo, Dirigente delle Professioni Sanitarie di ASL Foggia;

✓ dott.ssa Carla Lara d’Errico, Coordinatrice del Servizio Infermieristico nel Distretto Socio Sanitario 52 di ASL Foggia.

SOCCORRITORI e AUTISTI DI AMBULANZA

La commissione esaminatrice per gli avvisi relativi all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 9 soccorritori nel sistema di emergenza/urgenza – categoria b – posizione b – e 3 autisti di ambulanza nel sistema di emergenza/urgenza – categoria c – posizione c – con contratto CCNL Sanità Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS, è composta da:

✓ dott. Stefano Colelli, Direttore della Struttura ComplessaCentrale Operativa SET 118 e Direttore del Dipartimento Emergenza/Urgenza di ASL Foggia, con funzione di Presidente;

✓ dott. Carlo Palumbo, Direttore Medico del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia;

✓ dott.ssa Ilaria Consoli, Dirigente Struttura Semplice Gestione Personale e Strutture Convenzionate di ASL Foggia.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, fissato all’8 gennaio 2026, sono pervenute 8.242 domande.

Nel dettaglio:

✓ 5.034 per il profilo di ausiliario/pulitore

✓ 1.725 per il profilo di soccorritore

✓ 1.483 per il profilo di autista di ambulanza

PROCEDURE TRASPARENTI

“Le procedure avviate – dichiara l’Amministratore Unico di Sanitaservice, Angelo Tomaro – rappresentano un momento di grande importanza per i servizi affidati alla società in house di ASL Foggia. La presenza nelle Commissioni esaminatrici di professionalità qualificate e indipendenti di ASL Foggia – sottolinea l’amministratore unico – è garanzia di legalità, trasparenza e imparzialità. Il rafforzamento degli organici è parte integrante della strategia condivisa con ASL Foggia per migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e di emergenza. L’elevato numero di domande ricevute – conclude Tomaro – testimonia l’attenzione e la fiducia verso la nostra società”.