ASL Foggia. Facilitazione digitale: superato il target PNRR con oltre 7mila cittadini assistiti

Con oltre 7mila cittadini assistiti al primo giugno 2025, ASL Foggia ha superato il traguardo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la “Rete di facilitazione digitale”, progetto promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (PNRR – Missione 1- Componente1 – Investimento 1.7.2).

Dal 15 marzo 2024, data di avvio, otto tutor e 16 giovani facilitatori hanno supportato i cittadini e, in particolare, le fasce più fragili, nell’utilizzo dei servizi digitali, sia sanitari che amministrativi, contribuendo a ridurre il divario digitale.

GLI SPORTELLI

Complessivamente, stando al report dell’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS), sono stati 7.116 i cittadini contattati attraverso la rete costituta da otto punti di facilitazione, presenti in sei comuni:

• Cerignola: uno presso il Presidio ospedaliero “Giuseppe Tatarella” e uno presso la sede dei Servizi distrettuali

• Lucera: presso il plesso ospedaliero “Lastaria”

• Manfredonia: presso i servizi di via Barletta

• San Marco in Lamis: presso il Poliambulatorio di via XXIV Maggio

• Foggia: nei Poliambulatori in piazza della Libertà e in via Grecia;

• San Severo: presso i Servizi Distrettuali di via Masselli Mascia.

IL TEAM

Del team per la facilitazione digitale di ASL Foggia, fanno parte: Tommaso Petrosillo, Dirigente responsabile Struttura Semplice Sistemi Informativi e Telecomunicazioni; Valentina Annarelli Mancini, assistente amministrativo dei Sistemi Informativi; Antonella Colò dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Annarita Stoppiello Coordinatrice del Servizio Civile Digitale. Otto i tutor: Vincenzo Ceglie, Mario Abiuso Fano, Sara Ciociola, Luigi Chiozzi, Valentina Lucia Mavellia, Carla Sanità, Maddalena Cesareo e Virginia Riceputo.



LA SANITA’ DIGITALE

“I facilitatori di ASL Foggia – dichiara Tommaso Petrosillo,Dirigente responsabile Struttura Semplice Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – hanno offerto un supporto personalizzato ai cittadini soprattutto per il rilascio e l’utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), per usufruire in maniera sicura e veloce i servizi on line della Pubblica Amministrazione e per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. Il risultato conseguito – conclude Petrosillo – è una conferma dell’impegno di ASL Foggia per la promozione dell’alfabetizzazione digitale in ambito sanitario”.

La Regione Puglia, con deliberazione n. 1018 del 22 luglio 2025, ha manifestato interesse alla prosecuzione delle attività dei “Punti Digitale Facile” fino al 30 giugno 2026, secondo quanto previsto dall’informativa pubblicata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.