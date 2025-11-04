Salute e Benessere

ASL Foggia Campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”: dosi disponibili anche in farmacia

Comunicato Stampa4 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia Campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”: dosi disponibili anche in farmacia

Partita in provincia di Foggia la nuova campagna antinfluenzale, “Un pizzico per ogni età”, promossa da Regione Puglia e ASL Foggia, con l’obiettivo di garantire una copertura capillare in tutto il territorio della Capitanata, anche grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie.

 

“UN PIZZICO PER OGNI ETA’”: VACCINAZIONE GRATUITA

La campagna, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, prevede la somministrazione gratuita dei vaccini antinfluenzali e anti-COVID a tutta la popolazione target, con particolare attenzione alle fasce più fragili, agli anziani e agli operatori sanitari.

È possibile ricevere anche le dosi contro l’infezione da Pneumococco e Herpes Zoster (o “Fuoco di Sant’Antonio”). 

Il vaccino antinfluenzale è offerto prioritariamente a:

  •  bambine e bambini dai 6 mesi ai 6 anni
  • persone di tutte le età con patologie
  • persone assistite, ricoverate o ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie
  • persone dai 60 anni in su
  • donne in gravidanza
  • familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze
  • personale sanitario, studenti e studentesse dell’area sanitaria e veterinaria.

La vaccinazione è inoltre raccomandata e offerta gratuitamente anche ai lavoratori e alle lavoratrici dei servizi pubblici di interesse collettivo e a chi dona il sangue.

DOVE VACCINARSI

Le dosi di vaccino sono disponibili presso:

  • Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta
  •  Punti vaccinali territoriali delle Aziende Sanitarie Locali
  • Medici del lavoro
  • Strutture di ricovero e di riabilitazione pubbliche e private
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie
  • Farmacie pubbliche e private convenzionate.

FARMACIE ADERENTI

Questo l’elenco delle farmacie in cui è possibile vaccinarsi, previa prenotazione:

  • FARMACIA DELLA LUNA SNC      VIA ALDO MORO N. 134/C APRICENA    0882643574            farmaciadellaluna@legalmail.it
  • FARMACIA MATARESE      VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N. 33/A       APRICENA    0882641134            giovanni.matarese@icloud.com
  • FLORIO FRANCESCO PAOLO      C.SO GARIBALDI 94            APRICENA    0882641322            ciccioflorio@libero.it
  • DI LEO ANTONIO     VIA ROMA 47            BOVINO         0881961125    farmdileo@libero.it
  • DI NUNZIO GIUSEPPE       C.SO V.EMANUELE 26        CANDELA      0885653063            giuseppedinunzio2@virgilio.it
  • GIORDANO FRANCESCO PAOLO           VIA LAPALORCIA  5 CANDELA      0885653077            farmagiordanocandela@libero.it
  • DE SORTIS ROSSELLA      VIA RAGUSA N.3      CERIGNOLA 0885416711            desort01@rosselladesortis.191.it
  • MACCHIARULO GIACOMO           VIA MASCAGNI  7    CERIGNOLA 0885423400            macchiarulo_giacomo@libero.it
  • DI RUBERTO R.LE   VIA GISSI  53 FOGGIA         0881634411    farmaciapadrepiofg@gmail.com
  • DI RUBERTO ROSA ANNA            V.LE LEONE XIII 185/C        FOGGIA         0881727667            diruberto.rosanna@libero.it
  • DR. RUSSO V. & RUSSO S. SNC  V.LE G.DI VITTORIO 158     FOGGIA         0881632571            sanpiofoggia@gmail.com
  • DR.TRICARICO ELISABETTA S.A.S.        VIA MART.DI VIA FANI 32   FOGGIA         0881740906            farmaciasantacroce@legalmail.it
  • FARMACIA FONTANA        VIA LABRIOLA 21     FOGGIA         0881618630    info@farmacia-fontana.it
  • FARMACIA S.GIUSEPPE SNC      VIALE DEGLI ARTIGIANI, 50          FOGGIA         0881722381            farmaciasangiuseppefoggia@gmail.com
  • FARMACIA STODUTO DOTT. ANTONIO VIA SPAGNA 4/N      FOGGIA         0881686063            farmstoduto@tiscali.it
  • FARMACIE CURATO S.N.C.          P.ZZA LIBERTA’ 1     FOGGIA         0881686167            farmacolata@gmail.com
  • FARMACIE SANTA RITA SRL        VIALE DEGLI AVIATORI 90 FOGGIA         0881617802            amministrazione@farmaciasantarita.it
  • TELESFORO PIERPAOLO C.SO GIANNONE  204         FOGGIA         0881617865            pierpaolo.telesforo@virgilio.it
  • SURIANO TERESA  VIA ROMA, 7 LUCERA        0881525062    farmsurianolucera@tiscali.it
  • MURGO GIUSEPPE            C.SO MANFREDI 225          MANFREDONIA       0884582029            info@farmaciamurgo.it
  • ANDREANO ANTONIO       VIA C.LLO D’AVANZO 7      ROSETO VALFORTORE     0881594409            farmacia.andreano@tiscali.it
  • MARCHESANO DEI DOTTORI GELSEMIO         VIA GAETANO SALVEMINI 2/A      S. NICANDRO GARGANICO            0882474273    farmacia.marchesano@tin.it
  • DEL CORSO S.N.C. C.SO UMBERTO 65 SAN GIOVANNI ROTONDO           0882453232            farmaciadelcorsosgr@libero.it
  • FARMACIA DR.SSA GRAVINA MARIA     VIA DE BONIS N. 2   SAN GIOVANNI ROTONDO            0882452740    marian.gravina@libero.it
  • FARMACIA DR.SSA MEROLA VILMA       VIALE ALDO MORO N.58/60          SAN GIOVANNI ROTONDO    0882412800    18276@pec.federfarma.it
  • FARMACIA LECCE S.N.C.  P.ZZA EUROPA 16   SAN GIOVANNI ROTONDO           0882456006            angelalecce@libero.it
  • FARMACIA SAN GIOVANNI S.A.S.           VIA FOGGIA, 201      SAN GIOVANNI ROTONDO            0882413498    Sangiovannipharmacy@gmail.com
  • FARMACIA PADRE PIO      VIA ROMA 47            SAN MARCO IN LAMIS       0882818990            luigi@studiopaglia1.191.it
  • FARMACIA ARIANO GIANCARLO            P.ZZA F.CAVALLOTTI 28     SAN SEVERO           0882225375            arianog@libero.it
  • FARMACIA SANTA RITA    VIA BELMONTE 61   SAN SEVERO           0882375699            farmasantarita@virgilio.it
  • PHARMA BUONGIORNO SNC      P.ZZA N.TONDI 40   SAN SEVERO           0882373983            pfsgue@alice.it
  • BISSANTI SNC         CORSO GARIBALDI  56      SERRACAPRIOLA   0882681076            farmaciabissanti@gmail.com
  • CERERE SRL           VICO GABRIELE D’ANNUNZIO N. 9          STORNARELLA        0885437042            farmaciasimonechiara@libero.it
  • DE NITTIS S.N.C.     C.SO MATTEOTTI 84           TORREMAGGIORE 0882391320            farmacia.denittis@gmail.com
  • FARMACIA DEL CORSO    C.SO MATTEOTTI 120         TORREMAGGIORE 0882383129            farmacia.antonacci@gmail.com
  • FARMACIA SAN MATTEO SNC DEI DOTTORI MASTANDREA           VIA MARCONI, 31            TORREMAGGIORE 0882381990    farmasanmatteo@gmail.com
  • FARMACIA D’ORSI CLAUDIO MICHELE C.SO UMBERTO 45 VICO DEL GARGANO         0884991030            farmadorsi@gmail.com
  • FARMAVIESTESNC-FARM.S.GIUSEPPE            C.SO FAZZINI  23     VIESTE          0884708019            farmavieste@gmail.com

PREVENZIONE E RESPONSABILITA’

“I vaccini – dichiara Giuseppina Moffa, Direttrice facente funzioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL Foggia (SISP) – sono strumenti fondamentali per la tutela della salute perché riducono il rischio di infezioni e aiutano a prevenire la diffusione di virus e batteri. Aderire alla campagna di vaccinazione – conclude – è un’azione di responsabilità”.

Comunicato Stampa4 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©