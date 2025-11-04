ASL Foggia Campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”: dosi disponibili anche in farmacia
ASL Foggia Campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”: dosi disponibili anche in farmacia
Partita in provincia di Foggia la nuova campagna antinfluenzale, “Un pizzico per ogni età”, promossa da Regione Puglia e ASL Foggia, con l’obiettivo di garantire una copertura capillare in tutto il territorio della Capitanata, anche grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie.
“UN PIZZICO PER OGNI ETA’”: VACCINAZIONE GRATUITA
La campagna, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, prevede la somministrazione gratuita dei vaccini antinfluenzali e anti-COVID a tutta la popolazione target, con particolare attenzione alle fasce più fragili, agli anziani e agli operatori sanitari.
È possibile ricevere anche le dosi contro l’infezione da Pneumococco e Herpes Zoster (o “Fuoco di Sant’Antonio”).
Il vaccino antinfluenzale è offerto prioritariamente a:
- bambine e bambini dai 6 mesi ai 6 anni
- persone di tutte le età con patologie
- persone assistite, ricoverate o ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie
- persone dai 60 anni in su
- donne in gravidanza
- familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze
- personale sanitario, studenti e studentesse dell’area sanitaria e veterinaria.
La vaccinazione è inoltre raccomandata e offerta gratuitamente anche ai lavoratori e alle lavoratrici dei servizi pubblici di interesse collettivo e a chi dona il sangue.
DOVE VACCINARSI
Le dosi di vaccino sono disponibili presso:
- Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta
- Punti vaccinali territoriali delle Aziende Sanitarie Locali
- Medici del lavoro
- Strutture di ricovero e di riabilitazione pubbliche e private
- Strutture sanitarie e sociosanitarie
- Farmacie pubbliche e private convenzionate.
FARMACIE ADERENTI
Questo l’elenco delle farmacie in cui è possibile vaccinarsi, previa prenotazione:
- FARMACIA DELLA LUNA SNC VIA ALDO MORO N. 134/C APRICENA 0882643574 farmaciadellaluna@legalmail.it
- FARMACIA MATARESE VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N. 33/A APRICENA 0882641134 giovanni.matarese@icloud.com
- FLORIO FRANCESCO PAOLO C.SO GARIBALDI 94 APRICENA 0882641322 ciccioflorio@libero.it
- DI LEO ANTONIO VIA ROMA 47 BOVINO 0881961125 farmdileo@libero.it
- DI NUNZIO GIUSEPPE C.SO V.EMANUELE 26 CANDELA 0885653063 giuseppedinunzio2@virgilio.it
- GIORDANO FRANCESCO PAOLO VIA LAPALORCIA 5 CANDELA 0885653077 farmagiordanocandela@libero.it
- DE SORTIS ROSSELLA VIA RAGUSA N.3 CERIGNOLA 0885416711 desort01@rosselladesortis.191.it
- MACCHIARULO GIACOMO VIA MASCAGNI 7 CERIGNOLA 0885423400 macchiarulo_giacomo@libero.it
- DI RUBERTO R.LE VIA GISSI 53 FOGGIA 0881634411 farmaciapadrepiofg@gmail.com
- DI RUBERTO ROSA ANNA V.LE LEONE XIII 185/C FOGGIA 0881727667 diruberto.rosanna@libero.it
- DR. RUSSO V. & RUSSO S. SNC V.LE G.DI VITTORIO 158 FOGGIA 0881632571 sanpiofoggia@gmail.com
- DR.TRICARICO ELISABETTA S.A.S. VIA MART.DI VIA FANI 32 FOGGIA 0881740906 farmaciasantacroce@legalmail.it
- FARMACIA FONTANA VIA LABRIOLA 21 FOGGIA 0881618630 info@farmacia-fontana.it
- FARMACIA S.GIUSEPPE SNC VIALE DEGLI ARTIGIANI, 50 FOGGIA 0881722381 farmaciasangiuseppefoggia@gmail.com
- FARMACIA STODUTO DOTT. ANTONIO VIA SPAGNA 4/N FOGGIA 0881686063 farmstoduto@tiscali.it
- FARMACIE CURATO S.N.C. P.ZZA LIBERTA’ 1 FOGGIA 0881686167 farmacolata@gmail.com
- FARMACIE SANTA RITA SRL VIALE DEGLI AVIATORI 90 FOGGIA 0881617802 amministrazione@farmaciasantarita.it
- TELESFORO PIERPAOLO C.SO GIANNONE 204 FOGGIA 0881617865 pierpaolo.telesforo@virgilio.it
- SURIANO TERESA VIA ROMA, 7 LUCERA 0881525062 farmsurianolucera@tiscali.it
- MURGO GIUSEPPE C.SO MANFREDI 225 MANFREDONIA 0884582029 info@farmaciamurgo.it
- ANDREANO ANTONIO VIA C.LLO D’AVANZO 7 ROSETO VALFORTORE 0881594409 farmacia.andreano@tiscali.it
- MARCHESANO DEI DOTTORI GELSEMIO VIA GAETANO SALVEMINI 2/A S. NICANDRO GARGANICO 0882474273 farmacia.marchesano@tin.it
- DEL CORSO S.N.C. C.SO UMBERTO 65 SAN GIOVANNI ROTONDO 0882453232 farmaciadelcorsosgr@libero.it
- FARMACIA DR.SSA GRAVINA MARIA VIA DE BONIS N. 2 SAN GIOVANNI ROTONDO 0882452740 marian.gravina@libero.it
- FARMACIA DR.SSA MEROLA VILMA VIALE ALDO MORO N.58/60 SAN GIOVANNI ROTONDO 0882412800 18276@pec.federfarma.it
- FARMACIA LECCE S.N.C. P.ZZA EUROPA 16 SAN GIOVANNI ROTONDO 0882456006 angelalecce@libero.it
- FARMACIA SAN GIOVANNI S.A.S. VIA FOGGIA, 201 SAN GIOVANNI ROTONDO 0882413498 Sangiovannipharmacy@gmail.com
- FARMACIA PADRE PIO VIA ROMA 47 SAN MARCO IN LAMIS 0882818990 luigi@studiopaglia1.191.it
- FARMACIA ARIANO GIANCARLO P.ZZA F.CAVALLOTTI 28 SAN SEVERO 0882225375 arianog@libero.it
- FARMACIA SANTA RITA VIA BELMONTE 61 SAN SEVERO 0882375699 farmasantarita@virgilio.it
- PHARMA BUONGIORNO SNC P.ZZA N.TONDI 40 SAN SEVERO 0882373983 pfsgue@alice.it
- BISSANTI SNC CORSO GARIBALDI 56 SERRACAPRIOLA 0882681076 farmaciabissanti@gmail.com
- CERERE SRL VICO GABRIELE D’ANNUNZIO N. 9 STORNARELLA 0885437042 farmaciasimonechiara@libero.it
- DE NITTIS S.N.C. C.SO MATTEOTTI 84 TORREMAGGIORE 0882391320 farmacia.denittis@gmail.com
- FARMACIA DEL CORSO C.SO MATTEOTTI 120 TORREMAGGIORE 0882383129 farmacia.antonacci@gmail.com
- FARMACIA SAN MATTEO SNC DEI DOTTORI MASTANDREA VIA MARCONI, 31 TORREMAGGIORE 0882381990 farmasanmatteo@gmail.com
- FARMACIA D’ORSI CLAUDIO MICHELE C.SO UMBERTO 45 VICO DEL GARGANO 0884991030 farmadorsi@gmail.com
- FARMAVIESTESNC-FARM.S.GIUSEPPE C.SO FAZZINI 23 VIESTE 0884708019 farmavieste@gmail.com
PREVENZIONE E RESPONSABILITA’
“I vaccini – dichiara Giuseppina Moffa, Direttrice facente funzioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL Foggia (SISP) – sono strumenti fondamentali per la tutela della salute perché riducono il rischio di infezioni e aiutano a prevenire la diffusione di virus e batteri. Aderire alla campagna di vaccinazione – conclude – è un’azione di responsabilità”.