Asi Foggia ancora commissariata, Landella: “Emiliano predica bene e razzola male”

“Ancora una volta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dimostra di considerare il territorio, gli Enti Locali ed i principi di condivisione delle decisioni una specie di fastidio di cui si può fare volentieri a meno. Ancora una volta il Governatore predica bene e razzola male, peraltro assumendo decisioni unilaterali nel pieno della sua personale campagna per le primarie ed evidentemente in vista della tornata elettorale del 2020.

La nomina dell’ennesimo Commissario per il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia è un nuovo schiaffo alla nostra comunità. Al Commissario Santi Giuffrè, infatti, succederà Agostino De Paolis, in una logica che esautora i soci del Consorzio dai processi decisionali, nonostante partecipino economicamente al suo funzionamento. Avevo chiesto al Governatore prima delle elezioni comunali di avere rispetto per la volontà dell’Assemblea dei Soci in ordine alla definizione della governance del Consorzio. Un rispetto che il presidente Emiliano ha confermato di non avere, come dimostra la tempistica di un commissariamento disposto in presenza di una riunione dell’Assemblea dei Soci già formalmente convocata per il 10 gennaio 2020 per l’elezione del presidente e del CdA“