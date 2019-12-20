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Ase: “Sostanze radioattive nei rifiuti indifferenziati, serve collaborazione”

Dic 20, 2019Attualità0

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Home Attualità Ase: “Sostanze radioattive nei rifiuti indifferenziati, serve collaborazione”

L’AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI S.P.A. DI MANFREDONIA INFORMA TUTTI I CITTADINI/UTENTI CHE NEGLI ULTIMI MESI ALCUNI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE AZIENDALI, UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, SONO STATI OGGETTO DI FERMO PREVENTIVO PRESSO GLI IMPIANTI FINALI DI CONFERIMENTO A CAUSA DELL’  ACCERTATA PRESENZA DI SOSTANZE RADIOATTIVE.

CIO’ E’ MOTIVO DI NOTEVOLI DANNI E DISAGI  ALL’ATTIVITA’ COMPLESSIVA DI A.S.E. S.P.A., SIA PER LA IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZO PER UN TEMPO PROLUNGATO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE INTERESSATE AL FERMO PREVENTIVO, CHE PER LA RILEVANTE  SPESA  NECESSARIA PER IL DISBRIGO DI TUTTE LE PRATICHE DI LEGGE E PER EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI DI BONIFICA  AFFIDATE A DITTE ALTAMENTE SPECIALIZZATE.

GLI ACCERTAMENTI E LE ANALISI ESEGUITI DAGLI ORGANISMI COMPETENTI HANNO POTUTO ACCERTARE CHE LA PRESENZA SI SOSTANZE RADIOATTIVE NEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E’ CAUSATA DALLA PRESENZA DI PANNOLINI E/O PANNOLONI CONFERITI NEGLI APPOSITI MASTELLI E CONTENITORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DA   UTENZE CHE SI SOTTOPONGONO A TERAPIE E TRATTAMENTI SANITARI SPECIFICI CON L’USO DI PREPARATI E FARMACI CONTENENTI SOSTANZE  RADIOATTIVE (CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, IODIO, ETC.). ANCHE LASTRE DI RADIOGRAFIE NON SMALTITE CORRETTAMENTE POSSONO CREARE QUESTI INCONVENIENTI.

AL FINE UNICO DI EVITARE  SIFFATTE GRAVOSE SITUAZIONI, L’A.S.E. S.P.A. RIVOLGE AI CITTADINI/UTENTI CHE SI SOTTOPONGONO A TRATTAMENTI E TERAPIE SANITARIE CON L’UTILIZZO DI PREPARATI E FARMACI CONTENENTI SOSTANZE  RADIOATTIVE, UN ACCORATO APPELLO A COLLABORARE FATTIVAMENTE SEGNALANDO LA SINGOLA SITUAZIONE E CONTATTANDO GLI UFFICI AZIENDALI PREPOSTI PER CONCORDARE, IN MODO ASSOLUTAMENTE RISERVATO,  LE MODALITA’ PIU’ IDONEE PER IL RITIRO DEI PANNOLINI E/O PANNOLONI CONTAMINATI, DI LASTRE DI RADIOGRAFIE O DI ALTRI EVENTUALI RIFIUTI CONTAMINATI.

L’A.S.E. S.P.A. GARANTISCE AI CITTADINI/UTENTI LA MASSIMA RISERVATEZZA, NELLO SPECIFICO INTERESSE DI OGNUNO ED A TUTELA DELLA PRIVACY COSI’ COME PREVISTO E DISCIPLINATO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI RISERVATI: NUMERO 3485903868.

SI CONFIDA COME SEMPRE NELLA MASSIMA COLLABORAZIONE.

MANFREDONIA, 20 DICEMBRE 2019

  L’AMMINISTRATORE UNICO

GEOM. FRANCESCO BARBONE

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