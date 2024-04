Ase: “Abbandono illegale di rifiuti atto di totale mancanza di rispetto”

L’abbandono illegale dei rifiuti non solo danneggia l’ambiente che tutti condividiamo, ma mina anche il tessuto stesso della nostra società

È un atto di totale mancanza di rispetto verso l’ambiente e verso coloro che condividono lo stesso spazio vitale. Ogni volta che qualcuno decide di gettare i propri rifiuti in luoghi non autorizzati, sta creando un problema per tutti noi.

È un atto di pigrizia e irresponsabilità che non possiamo più permetterci

Solo insieme, possiamo fare la differenza e creare un ambiente più pulito e sicuro per tutti.

Ase Manfredonia