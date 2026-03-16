Ascolti TV 15 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni e il Milionario?

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La domenica televisiva del 15 marzo 2026 ha proposto una nuova sfida tra le ammiraglie della televisione italiana, con Rai1 e Canale 5 ancora una volta al centro della battaglia degli ascolti. La prima serata ha visto confrontarsi due proposte molto diverse tra loro: da una parte Imma Tataranni, una delle fiction più seguite del panorama televisivo italiano, dall’altra “il ritorno in grande stile di “Chi vuol essere milionario? – Il Torneo”, uno dei quiz più celebri della TV guidato da Gerry Scotti.

Come spesso accade nella domenica sera televisiva, il pubblico si è diviso tra racconto seriale e intrattenimento classico, premiando in modo netto uno dei due programmi. I dati Auditel diffusi nella mattinata di lunedì 16 marzo permettono ora di capire quale proposta abbia conquistato la maggior parte degli spettatori e come si siano comportati gli altri canali nella competizione della prima serata.

Imma Tataranni vola oltre i 4 milioni, il Milionario si ferma al 13%

La prima serata di domenica 15 marzo 2026 è stata vinta senza particolari sorprese da “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5”, la fiction di Rai1 con Vanessa Scalera. L’episodio trasmesso in prima serata ha raccolto 4.073.000 spettatori pari al 23,8% di share, confermando il forte legame del pubblico con la serie ambientata a Matera.

Il risultato consolida il successo della quinta stagione della fiction, che da settimane domina la domenica sera televisiva grazie a una narrazione solida e a un personaggio ormai entrato nell’immaginario della TV italiana.

Su Canale 5, invece, la serata è stata affidata al quiz “Chi vuol essere milionario? – Il Torneo”, condotto da Gerry Scotti. Il programma ha ottenuto 1.679.000 spettatori con il 13,6% di share, restando però a distanza significativa dalla fiction di Rai1.

Il divario tra i due programmi evidenzia una tendenza ormai consolidata: la fiction Rai continua a dominare la domenica sera, mentre il quiz di Canale 5 mantiene uno zoccolo duro di pubblico ma fatica a competere con prodotti seriali di forte richiamo.

Dietro le due ammiraglie si posizionano gli altri canali generalisti. Su Italia 1, lo speciale “Le Iene presentano: Inside” ha totalizzato 910.000 spettatori con il 7,8% di share, confermando l’interesse del pubblico per il format di approfondimento giornalistico.

Su Rai2, la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha raccolto 640.000 spettatori pari al 3,3% di share, mentre Rai3 ha proposto l’approfondimento di “Presadiretta”, mantenendo la propria tradizionale nicchia di pubblico interessata ai temi di attualità.

Nel resto della programmazione, Rete4 ha trasmesso “Fuori dal Coro”, mentre La7 ha proposto lo speciale “Il caso Epstein – Il racconto continua”, dedicato alla vicenda giudiziaria che continua a suscitare interesse mediatico.

