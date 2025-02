Ascanio Pacelli torna in tv e svela il segreto del suo matrimonio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ascanio Pacelli torna in TV dopo 20 anni dal Grande Fratello, assumendo la conduzione di un nuovo e intrigante programma su Real Time: “The Golden Bachelor”. In onda ogni mercoledì alle 21.30, il format vede il conduttore affiancare Massimiliano Pace, un affascinante over 60, nella ricerca della donna perfetta tra 16 aspiranti. Già celebre dal 2004, anno in cui ha partecipato al GF e ha incontrato Katia Pedrotti – con la quale ha costruito una solida storia d’amore e formato una famiglia con due figli – Pacelli si reinventa ora in questo percorso che unisce romanticismo e passione.

La nuova avventura televisiva

Intervistato a FanPage, Ascanio Pacelli ha spiegato cosa l’ha convinto a tornare in televisione: “Sono una persona che si butta sempre a capofitto in nuove sfide. Quando nel giugno dello scorso anno l’autrice mi chiamò per un provino e sentii il nome del programma, mi ricordai che nello stesso anno del Grande Fratello fui contattato per fare il bachelor, cioè la versione giovanile del format. All’epoca però non accettai perché ero fidanzato. Ritrovarsi oggi conduttore è per me un segno del destino”.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli: l’amore con Katia

Ascanio Pacelli, sempre al centro delle emozioni e dei sentimenti, non può fare a meno di parlare di Katia Pedrotti, la donna che gli ha rubato il cuore e che oggi è la madre dei suoi due figli. Pacelli ha svelato: “Il segreto è che non ci sono segreti. Uno degli elementi fondamentali del nostro rapporto è la normalità, non abbiamo mai avuto la smania di viverci sotto i riflettori. Un altro aspetto è la sessualità. Mia moglie, dopo 20 anni, mi piace ancora come la prima volta, provo desiderio nei suoi confronti. È ovvio che non c’è la necessità di ‘timbrare un cartellino’, però c’è il piacere di cercarsi”. Successivamente, ha ammesso che anche loro hanno attraversato fasi critiche: “Le crisi le hanno tutte le coppie, sono del tutto normali, non esiste il matrimonio perfetto. Il rapporto è fatto di alti e bassi non tanto per quello che succede tra noi ma per quanto accade nella vita, come la nascita dei figli. Per esempio, è capitato che io e Katia non ci parlassimo per una settimana perché lei aveva bloccato il mio numero su WhatsApp. È la sua ironia e la amo anche per questo”.

Discende da una famiglia nobile

Forse non tutti sanno che Ascanio Pacelli discende da una nobile famiglia romana e può vantare, tra i suoi parenti, anche il celebre Papa Pio XII, ma l’ex gieffino sembra non prendere troppo sul serio la cosa e preferisce scherzarci su: “Purtroppo però non ho il castello. Avere in famiglia Papa Pio XII, che ha retto la Chiesa durante la seconda guerra mondiale, è un grande onore ma anche un peso importante. Sono stato fortunato però perché i miei genitori mi hanno sempre fatto fare una vita assolutamente normale, insegnandomi a trattare tutti nello stesso identico modo”.