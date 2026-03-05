Art. 100 T.U.L.P.S.: la Polizia di Stato sospende la licenza di un noto circolo nel centro storico di Foggia
Art. 100 T.U.L.P.S.: la Polizia di Stato sospende la licenza di un noto circolo nel centro storico di Foggia.
Continuano incessantemente i controlli di Polizia Amministrativa in tutto il territorio provinciale da parte della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.
In particolare, nel centro storico di Foggia è stato notificato al titolare di un noto circolo il provvedimento di sospensione di quindici giorni della licenza, adottato ex art. 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Foggia.
Dettagliatamente, all’esito di innumerevoli controlli effettuati nell’ambito degli innumerevoli servizi straordinari di controllo del territorio coordinati dalla Questura di Foggia si è appurato come il circolo fosse luogo di abituale ritrovo di soggetti pregiudicati.
All’esito dell’attività istruttoria espletata dalla Divisione P.A.S. della Questura di Foggia, il Questore della Provincia di Foggia emetteva il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. di sospensione per quindici giorni della licenza allo stesso circolo.
La Polizia di Stato, unitamente a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, continuerà incessante l’attività di prevenzione e di contrasto di situazioni socialmente al fine di dare una forte risposta alla richiesta di sicurezza richiesta dalla cittadinanza della Capitanata.