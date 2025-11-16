Arriva il freddo: ecco di quanto scenderanno le temperature
Secondo ilMeteo.it già tra Martedì 18 e Mercoledì 19 sono attesi venti freddi da Nord, pronti a provocare un evidente calo delle temperature che si estenderà poi anche al Centro ed entro Martedì sera anche al Sud.
In questo periodo le colonnine di mercurio potranno scendere anche di 8/10°C rispetto ai valori attuali, in particolare al Nord, dove le temperature massime passeranno dagli attuali 15/16°C di località della Val Padana a valori a una cifra, che a fatica raggiungeranno i 7/8°C.
Nonostante i venti freddi raggiungeranno entro martedì sera pure le regioni del Centro e del Sud, qui la diminuzione sarà un po’ più contenuta, poiché la massa d’aria gelida rimarrà per lo più confinata oltre l’arco alpino.
Dopo questa fase dal sapore praticamente invernale, le previsioni diventano più incerte.