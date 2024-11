Arriva finalmente lo stop alle chiamate spam dall’estero

L’Italia si decide a imporre agli operatori telefonici di bloccare i numeri fasulli, usati per telemarketing illecito e truffaldino.

Lo chiede l’Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) in un provvedimento approvato ieri, dove anche fa una diffida Tim per queste pratiche – la prima alla luce del codice di condotta della stessa Autorità.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazionI ritiene necessario stabilire l’obbligo, per gli operatori nazionali, di bloccare le chiamate illegittime internazionali in entrata mascherate con numero telefonico nazionale, ossia quelle con prefisso italiano di rete fissa e con numeri cellulari italiani.