Arredare con le lampade da terra: soluzioni classiche o di design?

In camera da letto e in soggiorno, scegliere una lampada da terra è una soluzione quasi obbligata per un’illuminazione ottimale. Non a caso, gli interior designer e gli architetti apprezzano molto questo tipo di elemento illuminante, ritenuto ideale anche per gli open space. Una piantana ha, fra l’altro, la capacità di suddividere un ambiente in più zone, il che è utile per dar vita a nicchie da destinare ad attività differenti. E non è tutto, poiché una lampada da terra è anche semplice da spostare: un’opportunità da non sottovalutare quando vien voglia di modificare l’arredamento di una stanza. Un altro pregio va individuato il fascio di luce che, quasi sempre, è dimmerabile e direzionabile: peculiarità che fa sì che tali lampade siano in grado di adattarsi a una vasta gamma di necessità.

Perché scegliere una piantana

Una lampada da terra può essere utilizzata, fra l’altro, per assicurare la giusta illuminazione a un angolo lettura, magari accanto a una libreria in legno in cui sono custoditi romanzi e riviste da leggere. In alternativa vi si potrebbe ricorrere per arricchire la zona divano posizionata davanti al televisore, con un tavolino o un portariviste nelle vicinanze. Nel caso in cui vengano disposte in maniera oculate, le piantane si rivelano delle lampade alquanto versatili, utili per dare vita a una luce diffusa che si può estendere in un open space.

Un elemento decorativo di pregio

Le lampade da terra possono risultare veri e propri elementi decorativi, alla luce del design variegato che le caratterizza nei diversi modelli: ciò le rende capaci di adattarsi al contesto in cui vengono collocate, riuscendo a dargli valore con eleganza. Certo, quando arriva il momento di acquistare una piantana, è bene tenere conto delle combinazioni di arredamento più appropriate, a seconda che si voglia puntare su uno stile contemporaneo o classico.

Quando preferire le piantane tradizionali

Una lampada da terra classica è perfetta per illuminare qualunque genere di ambiente, inclusa la camera da letto, dal momento che permette di aggiungere punti luce dappertutto: insomma, qualunque sia l’esigenza che ci si propone di soddisfare, si ha la certezza di riuscire a ottenere l’atmosfera voluta. L’adattabilità e la versatilità sono due dei punti di forza più significativi delle lampade da terra, che spesso possono essere regolate in vari modi: in particolare, intervenendo sul dimmer si può gestire l’intensità luminosa, mentre il braccio flessibile consente di orientare la luce dove si ritiene più opportuno.

Quale forma deve avere una lampada da terra

Sul mercato si possono trovare lampade da terra di varie forme: ad arco, a sfera, a sviluppo verticale, e così via. Di certo, prima di prendere qualsiasi decisione relativa a un acquisto, è opportuno avere in mente la tipologia di illuminazione di cui si ha bisogno: in particolare, le lampade a luce indiretta sono ideali quando si ricerca una luce soffusa e riflessa, dal momento che proiettano la luce contro il soffitto (è il caso tipico delle lampade con paralume in vetro); invece, una lampada con braccio orientabile o da lettura è raccomandata quando si ha bisogno di un fascio di luce diretto. Anche i materiali di composizione costituiscono un aspetto da valutare in previsione di un acquisto, riflettendo sullo stile di arredo dell’ambiente.

Le lampade da terra con un design moderno

Le lampade da terra a led sono ideali quando si vuol puntare sul risparmio energetico, e rappresentano una preziosa alternativa rispetto alle classiche lampade a incandescenza. Il metallo è il materiale che viene impiegato più di frequente per la realizzazione di questi elementi, apprezzato per la sua versatilità e per la sua resistenza. Le opzioni di scelta sono molteplici, dall’ottone al ferro battuto, passando per l’alluminio e l’acciaio; ma volendo osare si può decidere di valutare l’acquisto di una lampada da terra realizzata in materiali naturali, che si tratti di pietra, fibre vegetali o legno. Il mercato mette a disposizione una vasta gamma di piantane dal design contemporaneo, con colori e forme differenti: molti modelli sono in grado di rendere gli ambienti di casa più vivaci e più dinamici. Insomma, ci si può sbizzarrire lasciando libero sfogo alla fantasia in base ai propri gusti e ai propri bisogni.