Arredamento outdoor: le scelte più trendy del momento

Rinnovare l’arredamento degli spazi outdoor, soprattutto del giardino, è una scelta a cui tantissime persone si dedicano in quanto, ormai da anni, le tendenze parlano chiaro: gli spazi esterni devono essere curati come quelli indoor.

Se hai un giardino e ti stai chiedendo quali siano i trend del momento per quanto riguarda il suo arredamento, nelle prossime righe abbiamo raccolto alcune informazioni che ti aiuteranno tantissimo.

Tavoli in legno

Il tavolo da giardino è indubbiamente uno degli elementi d’arredo principali dello spazio in questione.

Nell’ambito dei trend che stanno dominando lo scenario troviamo il focus sul legno: dopo tanti anni di centralità di materiali diversi che ne imitavano la texture, l’attenzione è tornata sulla bellezza della natura, con le sue straordinarie sfumature e le magiche venature che non possono non affascinare al primo sguardo.

I colori più trendy

Parliamo ora dei colori. Tra quelli più trendy del momento per l’arredamento del giardino troviamo innanzitutto i toni neutri, dal color sabbia, al marrone.

Un’altra cromia che sta dominando lo scenario è il blu con i suoi toni. Soluzione che, fino a qualche tempo fa, era appannaggio della stagione estiva, è ormai considerata perfetta anche per i mesi invernali.

Tra i motivi del suo successo spicca anche la facilità negli abbinamenti. Uno dei più felici è indubbiamente quello con il grigio, che può essere scelto per il tappeto.

Ergonomia anche in outdoor

La pandemia ha cambiato in maniera drastica il nostro modo di approcciarci agli spazi della casa, rendendoli multifunzione. Questo cambiamento ha coinvolto ovviamente anche il giardino dove, in tutte le stagioni, sempre più persone scelgono di allestire l’angolo smartworking.

Per renderlo confortevole, non si può non prendere in considerazione soluzioni come la scrivania ad altezza variabile, grazie alla quale è possibile prevenire molte delle problematiche alla colonna vertebrale nelle quali si incorre quando il piano di lavoro è fisso.

Inoltre, grazie ai tapis roulant compatti, ci si può dedicare all’attività fisica anche nei momenti di lavoro, per esempio quando si guarda un webinar o si è in conference call.

Divani modulari, la risposta giusta alla flessibilità della vita odierna

La vita odierna è all’insegna della flessibilità e l’arredamento del giardino, che può essere considerato a tutti gli effetti come un ambiente speculare rispetto al living indoor, risponde alla perfezione a questo cambiamento.

A dimostrazione di ciò, è possibile chiamare in causa la popolarità di elementi d’arredo come il divano modulare, che può essere adattato a esigenze come l’arrivo di un amici all’ultimo momento, situazione in cui ha il suo perché il fatto di creare un’area relax comodissima in giardino.

Tecnologia e sostenibilità

Tecnologia e sostenibilità sono due parole chiavi imprescindibili quando si parla di trend per l’arredamento del giardino in questo periodo. Dalle pergole bioclimatiche il cui tetto è caratterizzato dalla presenza di pannelli solari fino a piccoli sistemi di riscaldamento a infrarossi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Per quanto riguarda la pergola bioclimatica, non si può non menzionare la possibilità di trovare in commercio strutture le cui lamelle possono essere gestite da remoto attraverso app dedicate scaricabili sul proprio smartphone.

Lo stesso si può dire per l’apertura e la chiusura delle pareti laterali.

Il fascino dei giardini verticali

Un altro trend che, in questo periodo, sta dominando la scena delle scelte di chi arreda il giardino è il focus su quelli verticali.

Appendere vasi, meglio se caratterizzati da una forma creativa e da colori sgargianti, su una superficie possibilmente in legno da sistemare in una zona visibile del giardino, è una scelta originale che permette ovviamente di ottimizzare lo spazio a terra, il che è fantastico se il giardino non è grandissimo.

Come già accennato, è opportuno scegliere vasi dai colori vivaci. Quali di preciso? Il verde vitaminico innanzitutto, cromia che sta andando per la maggiore in questo periodo.