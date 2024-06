Armando Incarnato non tornerà a settembre a Uomini e Donne: svelato il motivo

Armando Incarnato è tornato ad essere protagonista di alcune voci sebbene quest’anno sia stato molto assente da Uomini e Donne. L’hairstylist sta proseguendo la sua vita lontano dalle telecamere di Cinecittà dove ha superato alcuni impegni personali e problematiche varie. Qualche giorno fa l’ex cavaliere è stato al centro dell’attenzione mediatica per alcune affermazioni su due dame: Ida Platano, sua fedele amica e Cristina Tenuta, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Dopo la conclusione del suo percorso a Uomini e Donne, non si è saputo più niente circa la sua vita privata. In tanti si aspettavano che potesse tornare nel parterre dei cavalieri a settembre con l’arrivo della nuova stagione. Un’ipotesi che potrebbe sfumare viste le ultime indiscrezioni.

Uomini e Donne: Armando Incarnato potrebbe essersi fidanzato con una ragazza di vent’anni più giovane di lui

L’ex cavaliere di Uomini e Donne è tornato al centro dell’attenzione per alcune voci circolate sul web. Armando Incarnato ha trovato l’anima gemella. Alcuni utenti hanno contattato Deianira Marzano per informarla di aver visto l’uomo in compagnia di una misteriosa ragazza. Un utente infatti ha riferito di aver visto Armando in compagnia di una bellissima ragazza dai capelli lunghi e neri in una pizzeria di Cosenza. Ipotesi confermata anche da un’altra fan che ha notato l’ex cavaliere napoletano insieme ad una ragazza dai capelli neri. Ma le segnalazioni non sono terminate qui perché una affermava di sapere il nome e l’età della ragazza vista in compagnia di Armando. Si tratterebbe di Noemi, una ragazza di 20 anni più giovane dell’haistylist. Secondo i rumors i due sarebbero ufficialmente fidanzati. Per questo motivo, il ritorno di Armando nel dating show sembra essere sempre più lontano.