Sonia Barrile sulla gravidanza: “9 mesi intensi e profondi, mi cambieranno per sempre”

Sonia Barrile sta per diventare mamma per la prima volta e sui social ha pubblicato un video ricordo dei suoi nove mesi di gravidanza dicendo che probabilmente sarà mamma a tutti gli effetti nel prossimo video.

L’ex volto di Temptation Island ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan per tutti i consigli che le hanno dato fino ad ora e spera che continueranno a dargliene. Subito dopo ha detto che la sua vita è stata stravolta, sono tanti gli ostacoli che ha dovuto affrontare, sicuramente dovrà affrontarne altri ma lei è pronta per le nuove sfide.

Sonia Barrile parla della gravidanza sui social: cosa ha detto sul figlio che pronta in grembo

L’ex compagna di Simone Margagliotti tra le varie cose ha fatto sapere che non dimenticherà mai di dare felicità e amore al figlio che sta per avere. Cosa si aspetta dal suo futuro? Innanzitutto non vuole più piangersi addosso, sogna successi per i suoi progetti, amore e felicità sia per lei che per suo figlio.

Sonia Barrile ha anche detto che grazie al supporto dei fan e all’amore della sua famiglia spera che andrà tutto bene. L’ex compagno dopo Temptation Island si sta impegnando molto a riconquistare il suo cuore e la sua fiducia, più volte ha detto che non vuole arrendersi ma ad oggi non c’è stata nessuna riconciliazione.