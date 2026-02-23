Sonia Barrile sulla gravidanza: “9 mesi intensi e profondi, mi cambieranno per sempre”
Sonia Barrile parla della gravidanza sui social, cosa ha detto sul figlio che pronta in grembo l'ex volto di Temptation Island.
Sonia Barrile sta per diventare mamma per la prima volta e sui social ha pubblicato un video ricordo dei suoi nove mesi di gravidanza dicendo che probabilmente sarà mamma a tutti gli effetti nel prossimo video.
L’ex volto di Temptation Island ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan per tutti i consigli che le hanno dato fino ad ora e spera che continueranno a dargliene. Subito dopo ha detto che la sua vita è stata stravolta, sono tanti gli ostacoli che ha dovuto affrontare, sicuramente dovrà affrontarne altri ma lei è pronta per le nuove sfide.
Sonia Barrile parla della gravidanza sui social: cosa ha detto sul figlio che pronta in grembo
L’ex compagna di Simone Margagliotti tra le varie cose ha fatto sapere che non dimenticherà mai di dare felicità e amore al figlio che sta per avere. Cosa si aspetta dal suo futuro? Innanzitutto non vuole più piangersi addosso, sogna successi per i suoi progetti, amore e felicità sia per lei che per suo figlio.
Sonia Barrile ha anche detto che grazie al supporto dei fan e all’amore della sua famiglia spera che andrà tutto bene. L’ex compagno dopo Temptation Island si sta impegnando molto a riconquistare il suo cuore e la sua fiducia, più volte ha detto che non vuole arrendersi ma ad oggi non c’è stata nessuna riconciliazione.