Arisa a Verissimo: “Quando sono fidanzata sono molto focosa”

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Arisa torna a far parlare di sé e lo fa ancora una volta senza filtri. Ospite dell’ultima puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, la cantante si è lasciata andare a confessioni intime e ironiche sulla sua vita sentimentale, conquistando immediatamente il pubblico social e gli amanti del gossip.

Arisa: la situazione sentimentale della cantante

Durante l’intervista, Arisa ha raccontato di essere attualmente single e di vivere con serenità questa fase della sua vita. Tuttavia, parlando di amore e passione, la cantante ha regalato uno dei momenti più discussi della trasmissione: “Quando sono fidanzata sono molto focosa con il mio fidanzato, però purtroppo se non sono fidanzata non ho rapporti occasionali”. Poi, con la sua consueta ironia, ha aggiunto: “Quanti anni mi restano? Fino a quando si può copulare?”. Una battuta che in poche ore è diventata virale sul web.

Arisa ha spiegato di non essere interessata agli incontri occasionali e di preferire relazioni autentiche e profonde. La cantante ha anche raccontato il suo breve tentativo con le app di incontri, rivelando però di non essersi trovata bene: “È un lavoro, devi sempre rispondere. Ho provato a fare degli incontri e delle conversazioni, ma non c’era chimica”. Un approccio sincero che ha fatto immediatamente discutere i fan della trasmissione e gli utenti social.

Nel salotto di Canale 5, Arisa ha parlato anche del rapporto con il proprio corpo e delle critiche ricevute negli ultimi mesi dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. La cantante ha confessato di sentirsi finalmente più consapevole di sé stessa: “Ho preso coscienza del fatto che sono una donna e che devo curare anche il mio corpo”. Parole che mostrano una nuova maturità personale e artistica.

Reduce dal successo del nuovo album “Foto mosse” e dalla recente partecipazione a Sanremo con il brano “Magica favola”, Arisa continua a essere uno dei personaggi più amati e chiacchierati dello spettacolo italiano. Tra confessioni intime, ironia e spontaneità, l’artista dimostra ancora una volta di saper conquistare il pubblico con la sua autenticità.

FONTI:

ilFattoQuotidiano.it

WIKIPEDIA