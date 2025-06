Arianna David: da Miss Italia al tentato suicidio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arianna David ha rotto il silenzio. Con voce ferma ma lo sguardo velato di emozione, ha aperto il suo cuore nel programma Storie di donne al bivio, raccontando il lato più buio della sua esistenza: un tentato suicidio e una lunga battaglia contro i disturbi alimentari che l’hanno consumata dentro e fuori. Un racconto intimo, doloroso, di quelli che non si dimenticano. La ex Miss Italia, oggi 51enne, ha raccontato di aver vissuto un momento talmente disperato da correre verso il balcone, pronta a lasciarsi andare nel vuoto. Un gesto estremo, nato da una sofferenza silenziosa, ma devastante. Eppure, quando tutto sembrava perduto, una mano si è allungata nel buio: quella di suo marito, David Liccioli. Lui c’era, in quell’attimo sospeso tra la vita e la morte. È stato lui a trattenerla, a riportarla indietro. Non solo fisicamente, ma emotivamente, psicologicamente: “Quando la sofferenza era intollerabile, una sera ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone di casa mia. Mio marito mi ha ripreso al volo. Ora so che l’amore cura”.

La vita difficile di Arianna David

Come abbiamo già detto nella nostra introduzione, Arianna David ha tentato il suicidio. La sua vita non è stata per nulla semplice. L’ex nufraga dell’Isola dei famosi ha raccontato alcuni suoi momenti bui: “Il padre dei miei figli mi lasciò da un giorno all’altro piena di debiti. Feci un trasloco veloce e tornai a Roma, ma non avevo un soldo. Bevevo sempre il caffè in un bar sotto casa, e lì conobbi un ragazzo apparentemente gentile. Si disse disposto ad aiutarmi a trovare lavoro, ma fu l’inizio di un incubo”. Ma quell’uomo, che inizialmente sembrava protettivo, si trasformò nel suo aguzzino. La maschera cadde presto, lasciando spazio a una spirale di violenza spaventosa. Arianna David finì in un incubo fatto di botte e umiliazioni: il momento più brutale, quando lui le fracassò un ginocchio con una mazza da baseball, per poi trascinarla per strada come se fosse un oggetto, come se la sua vita non valesse nulla. In quell’orrore, Arianna dovette trovare una forza immensa: la forza di dire “basta”. La forza di denunciare. In seguito ha parlato dei suoi problemi di alimentazione: “Dimagrivo giorno dopo giorno, ma mio marito mi ha salvata, mi ha sposato e ha accolto i miei figli”. Con lui ha ripreso a mangiare, dopo aver demonizzato per anni cibi come patate, biscotti e pasta. Arianna David è nota al grande pubblico per essere stata eletta Miss Italia nel 1993, titolo che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Dopo l’incoronazione, ha lavorato come modella, attrice e conduttrice televisiva, diventando un volto familiare in diverse trasmissioni di successo. Ha partecipato a programmi come Lo Zecchino d’Oro, Un disco per l’estate e L’Isola dei Famosi, distinguendosi per eleganza e determinazione. Arianna ha fatto inoltre parte del cast di alcuni fotoromanzi pubblicati su Grand Hotel. Una carriera sotto i riflettori che ha spesso nascosto le sue fragilità, oggi rivelate con coraggio e autenticità.