Aria più fredda in arrivo da martedì

L’attuale fase di tempo stabile e di caldo anomalo è destinata a concludersi nel corso della prossima settimana, per lasciare spazio a condizioni di stampo più autunnale.

Lo scrive Meteo.it.

L’ingresso di aria più fredda da martedì 14 ottobre porterà un ridimensionamento termico, tra mercoledì e venerdì, sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche (con uno sbalzo rispetto ai valori attuali anche di 6-7 gradi) dove si registreranno valori leggermente anche inferiori alla norma. Nel resto del Paese le variazioni saranno trascurabili, con un clima tutto sommato ancora molto mite sul lato tirrenico e sulle Isole maggiori (qui si potrebbero ancora raggiungere i 25 gradi).









