Meteo
Aria fredda in arrivo: l’inverno è alle porte
L’irruzione di aria artica prevista dalla metà della prossima settimana, vivrà il suo momento culminante tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, quando sfonderà sul settentrione l’isoterma di zero grado a 1500m, raggiungendo anche il valore di -1/-2°C sulla verticale della Valpadana.
Lo scrive MeteoLive, confermando che si tratterà di vero e proprio inverno.
Ed al sud?
Valori leggermente al di sopra dello zero sono attesi sulle regioni centrali e sulla Sardegna; al sud ci sarà comunque una diminuzione delle temperature ma non si potrà dire che farà freddo.