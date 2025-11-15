[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aria fredda in arrivo: l’inverno è alle porte

L’irruzione di aria artica prevista dalla metà della prossima settimana, vivrà il suo momento culminante tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, quando sfonderà sul settentrione l’isoterma di zero grado a 1500m, raggiungendo anche il valore di -1/-2°C sulla verticale della Valpadana.

Lo scrive MeteoLive, confermando che si tratterà di vero e proprio inverno.

Ed al sud?

Valori leggermente al di sopra dello zero sono attesi sulle regioni centrali e sulla Sardegna; al sud ci sarà comunque una diminuzione delle temperature ma non si potrà dire che farà freddo.