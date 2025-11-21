[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aria fredda artica in arrivo!

L’aria fredda di origine artica che sta interessando il Centro-Nord — con neve fin sulle quote medio-basse — raggiungerà anche la nostra regione domani, causando un repentino calo termico.

Le proiezioni indicano anomalie negative importanti: alla quota di 850 hPa (circa 1.500 m) si potrebbero registrare valori fino a 7/8°C sotto la media.

Ci attende un weekend dal sapore invernale, con venti occidentali freddi e qualche disturbo atmosferico: tra domani e le prime ore di domenica saranno possibili piogge o rovesci irregolari.

Qualche fiocco di neve non è escluso sulle vette del Gargano e del Subappennino.

Da lunedì, invece, atteso un netto rialzo delle temperature grazie al ritorno di venti meridionali più miti.