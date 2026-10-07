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Argos Forze di Polizia a Manfredonia: la “Palma d’Argento” al sindaco La Marca e all’Assessora Valente

In occasione della tappa manfredoniana di “A Scuola con Legalità”, il percorso educativo promosso dall’Associazione ARGOS Forze di Polizia sui temi della legalità, dell’educazione civica, del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, una delegazione dell’Associazione è stata ricevuta questa mattina a Palazzo di Città.

Nel corso dell’incontro, ARGOS ha conferito le medaglie “Palma d’Argento” al Sindaco Domenico La Marca e all’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, accompagnate dai relativi attestati di merito.

La “Palma d’Argento” è una distinzione conferita dall’Associazione ARGOS Forze di Polizia a persone, istituzioni e realtà che si siano distinte per l’impegno civile, sociale e istituzionale e per la promozione dei valori della legalità, della solidarietà e del servizio alla comunità.

Nelle motivazioni, al Sindaco La Marca è stato riconosciuto l’operato svolto con vicinanza ai bisogni dei cittadini, senso del dovere e dedizione allo sviluppo e alla coesione della comunità. All’Assessora Valente, invece, il riconoscimento è stato attribuito per la capacità di ascoltare con empatia e rispondere con efficacia ai bisogni dei cittadini, costruendo un rapporto tangibile di buona amministrazione e umanità.

“Accogliamo questi riconoscimenti con gratitudine, ma soprattutto come uno stimolo a proseguire nel lavoro quotidiano al servizio della nostra comunità. Ringraziamo l’Associazione ARGOS Forze di Polizia per aver scelto Manfredonia anche per un’importante iniziativa rivolta ai più giovani, perché educare alla legalità, al rispetto e all’uso consapevole degli strumenti digitali significa investire concretamente nel futuro della città.”

Il Comune di Manfredonia ringrazia il Presidente nazionale e tutta la delegazione di ARGOS Forze di Polizia per l’attenzione riservata alla nostra città e per il lavoro educativo che, nelle giornate del 6 e 7 ottobre, ha coinvolto ragazze e ragazzi del territorio insieme alla Guardia di Finanza di Manfredonia.

Un riconoscimento che appartiene anche alla comunità, perché la buona amministrazione si costruisce ogni giorno attraverso l’ascolto, la presenza e la responsabilità verso le persone.