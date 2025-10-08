Area Nuova celebra 30 anni di storia e impegno studentesco: un evento in memoria di Guido Di Toro
Area Nuova celebra 30 anni di storia e impegno studentesco: un evento in memoria
di Guido Di Toro
Oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 16.30 presso il CUS Foggia, si terrà l’evento celebrativo del
30° anniversario di Area Nuova, storica associazione studentesca universitaria nata nel 1995,
punto di riferimento per intere generazioni di studenti dell’Università di Foggia (e prima ancora
dell’Università di Bari).
Un traguardo importante, dedicato alla memoria di Guido Di Toro, indimenticato Presidente di
Area Nuova, figura centrale nel percorso umano e culturale dell’associazione, scomparso pochi anni
fa.
«Guido è stato molto più di un Presidente: è stato un fratello, un esempio, una guida per tutti
coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questa giornata speciale abbiamo voluto
ricordarlo nel modo che avrebbe amato: con i giovani, lo sport, la musica e soprattutto con
l’entusiasmo che ha sempre saputo trasmettere a tutti», ha dichiarato il Presidente di Area
Nuova Vincenzo Mundo.
L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Foggia,
seguiti da quelli del dott.Giulio De Santis, Assessore del Comune di Foggia, del dott.Claudio
Amorese, Presidente CUS Foggia, e di Vincenzo Mundo attuale Presidente di Area Nuova. A
seguire, un videomessaggio speciale dell’ex Presidente e fondatore dott.Angelo Coletta, che ha
guidato Area Nuova nei primi anni dalla fondazione, quando ancora Foggia non aveva una sua
università autonoma.
Un momento simbolico sarà rappresentato dal taglio della torta del trentennale, accompagnato
dalla presentazione del nuovo logo dell’associazione, segno di un’identità che si rinnova senza
perdere le proprie radici.
«Trent’anni fa eravamo solo un gruppo di studenti con tante idee e pochi mezzi. Oggi siamo
una realtà che ha contribuito a formare centinaia di giovani, diventati cittadini attivi e
professionisti. Questo anniversario non è un punto d’arrivo, ma una nuova partenza», ha
aggiunto il Presidente.
Nel corso del pomeriggio e della serata si terrà il Torneo di calcio del Trentennale, con la
presentazione delle squadre partecipanti e una scaletta che prevede:
Ore 17.30 – Calcio d’inizio
Ore 20.45 – Finalissima
Ore 22.00 – Premiazione
A conclusione della serata seguirà la cerimonia di premiazione accompagnata da vocalist e
animazione.
Il tutto si chiuderà con il DJ Set di Antonio De Ninno, per festeggiare insieme questo traguardo
con musica e aggregazione.
L’invito è rivolto non solo agli studenti e ai tanti ex membri di Area Nuova, ma a tutta la comunità
foggiana, per condividere un momento di memoria, entusiasmo e rinascita generazionale.
«Area Nuova è, da sempre, uno spazio di libertà e crescita. Un luogo dove le idee prendono
forma, dove ci si mette in gioco e si impara a diventare protagonisti, non spettatori. Questo
evento è il nostro modo per dire grazie a chi ha reso possibile tutto questo… e per lanciare un
messaggio forte a chi verrà dopo di noi: il futuro si costruisce insieme», ha concluso il
Presidente.