Area Nuova celebra 30 anni di storia e impegno studentesco: un evento in memoria

di Guido Di Toro



Oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 16.30 presso il CUS Foggia, si terrà l’evento celebrativo del

30° anniversario di Area Nuova, storica associazione studentesca universitaria nata nel 1995,

punto di riferimento per intere generazioni di studenti dell’Università di Foggia (e prima ancora

dell’Università di Bari).



Un traguardo importante, dedicato alla memoria di Guido Di Toro, indimenticato Presidente di

Area Nuova, figura centrale nel percorso umano e culturale dell’associazione, scomparso pochi anni

fa.



«Guido è stato molto più di un Presidente: è stato un fratello, un esempio, una guida per tutti

coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questa giornata speciale abbiamo voluto

ricordarlo nel modo che avrebbe amato: con i giovani, lo sport, la musica e soprattutto con

l’entusiasmo che ha sempre saputo trasmettere a tutti», ha dichiarato il Presidente di Area

Nuova Vincenzo Mundo.



L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Foggia,

seguiti da quelli del dott.Giulio De Santis, Assessore del Comune di Foggia, del dott.Claudio

Amorese, Presidente CUS Foggia, e di Vincenzo Mundo attuale Presidente di Area Nuova. A

seguire, un videomessaggio speciale dell’ex Presidente e fondatore dott.Angelo Coletta, che ha

guidato Area Nuova nei primi anni dalla fondazione, quando ancora Foggia non aveva una sua

università autonoma.



Un momento simbolico sarà rappresentato dal taglio della torta del trentennale, accompagnato

dalla presentazione del nuovo logo dell’associazione, segno di un’identità che si rinnova senza

perdere le proprie radici.



«Trent’anni fa eravamo solo un gruppo di studenti con tante idee e pochi mezzi. Oggi siamo

una realtà che ha contribuito a formare centinaia di giovani, diventati cittadini attivi e

professionisti. Questo anniversario non è un punto d’arrivo, ma una nuova partenza», ha

aggiunto il Presidente.

Nel corso del pomeriggio e della serata si terrà il Torneo di calcio del Trentennale, con la

presentazione delle squadre partecipanti e una scaletta che prevede:

 Ore 17.30 – Calcio d’inizio

 Ore 20.45 – Finalissima

 Ore 22.00 – Premiazione



A conclusione della serata seguirà la cerimonia di premiazione accompagnata da vocalist e

animazione.

Il tutto si chiuderà con il DJ Set di Antonio De Ninno, per festeggiare insieme questo traguardo

con musica e aggregazione.



L’invito è rivolto non solo agli studenti e ai tanti ex membri di Area Nuova, ma a tutta la comunità

foggiana, per condividere un momento di memoria, entusiasmo e rinascita generazionale.

«Area Nuova è, da sempre, uno spazio di libertà e crescita. Un luogo dove le idee prendono

forma, dove ci si mette in gioco e si impara a diventare protagonisti, non spettatori. Questo

evento è il nostro modo per dire grazie a chi ha reso possibile tutto questo… e per lanciare un

messaggio forte a chi verrà dopo di noi: il futuro si costruisce insieme», ha concluso il

Presidente.