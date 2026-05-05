Attualità Capitanata

Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo: “Avviso calendario selezioni progetto servizio civile”

Comunicato Stampa5 Maggio 2026
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Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo: “Avviso calendario selezioni progetto servizio civile”

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO

Caritas Manfredonia

Codice Ente Capofila Caritas Italiana: SU00209

Codice Ente Accoglienza Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste San Giovanni Rotondo: SU00209F67

AVVISO CALENDARIO SELEZIONI PROGETTO SERVIZIO CIVILE

GENERARE LA SPERANZA MANFREDONIA

Bando SCU 2026

(selezione di 65.964 volontari da impiegare in progetti  di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero)

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del Bando pubblico del 24/06/2026, l’avviso di selezione deve essere pubblicato almeno 10 giorni prima della data prevista sul sito dell’Ente Capofila, in questo caso Caritas Italiana (www.caritas.it/bando-scu-2026-selezioni-caritas-diocesane/),  ed ha valore legale di notifica.

Sulla stessa pagina sarà possibile trovare il riferimento al sito dell’Ente di Accoglienza, in questo caso l’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ( www.diocesimanfredonia.it).

Le selezioni, come previsto dal sistema accreditato di Caritas Italiana si svolgeranno in due distinti momenti:

  • Mercoledì 20/05/2026 con incontro formativo e dinamiche di gruppo, in cui saranno spiegate storia e normativa del Servizio Civile Universale, storia e attività di Caritas Italiana e Caritas Manfredonia e verificate alcune competenze sociali e relazionali dei candidati;
  • Giovedì 21/05/2026 con colloqui individuali sui temi trattati nel giorno precedente e su obiettivi, contenuti e attività del progetto (in allegato).

In entrambi i giorni la convocazione è alle ore 16:00 presso Casa della Carità di Manfredonia in via dei Rovi, 1.

 L’assenza anche ad uno solo dei due giorni è ritenuta rinuncia al progetto.

Nel rispetto delle normative per la privacy al posto del cognome e nome dei candidati viene indicato nella convocazione e nelle successive graduatorie l’ID DOMANDA che si trova in alto sul pdf della propria istanza di partecipazione.

Nel caso in cui si fosse smarrita l’istanza con relativo ID è possibile richiederla via mail a scu.caritasmanfredonia@gmail.com

ELENCO CANDIDATI ALLA SELEZIONE

ID DOMANDA DEI CANDIDATI
1375974
1273746
1376936
1428652
1429375
1445435
1356023
1353508
1403463
1347067
1327065
1317110
1390667
1399213
1380862
1430717
1433415
1423085
1364881
1280828
1381663

La presente pubblicazione ha valore di notifica, pertanto il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenti nei giorni indicati senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

Per poter partecipare all’incontro è necessario presentarsi con:

  • documento di identità, in corso di validità;
  • certificazione ISEE per coloro che hanno scelto di candidarsi per i posti riservati a Giovani con Minori Opportunità.

Per la preparazione al colloquio sarà utile visionare:

  • Il portale del Dipartimento Nazionale delle Politiche GiovanilI su storia, missione e struttura del Servizio Civile Universale (https://www.politichegiovanili.gov.it)
  • Il portale di Caritas Italiana sulla storia, struttura e missione della stessa (https://www.caritas.it/)
  • Il progetto “Generare la Speranza Manfredonia” in allegato su struttura, obiettivi e attività previste

Manfredonia, 04/05/2026

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Prof. Massimiliano Arena

Comunicato Stampa5 Maggio 2026