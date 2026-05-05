Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo: “Avviso calendario selezioni progetto servizio civile”
Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo: “Avviso calendario selezioni progetto servizio civile”
ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO
Caritas Manfredonia
Codice Ente Capofila Caritas Italiana: SU00209
Codice Ente Accoglienza Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste San Giovanni Rotondo: SU00209F67
AVVISO CALENDARIO SELEZIONI PROGETTO SERVIZIO CIVILE
“GENERARE LA SPERANZA MANFREDONIA”
Bando SCU 2026
(selezione di 65.964 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero)
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del Bando pubblico del 24/06/2026, l’avviso di selezione deve essere pubblicato almeno 10 giorni prima della data prevista sul sito dell’Ente Capofila, in questo caso Caritas Italiana (www.caritas.it/bando-scu-2026-selezioni-caritas-diocesane/), ed ha valore legale di notifica.
Sulla stessa pagina sarà possibile trovare il riferimento al sito dell’Ente di Accoglienza, in questo caso l’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ( www.diocesimanfredonia.it).
Le selezioni, come previsto dal sistema accreditato di Caritas Italiana si svolgeranno in due distinti momenti:
- Mercoledì 20/05/2026 con incontro formativo e dinamiche di gruppo, in cui saranno spiegate storia e normativa del Servizio Civile Universale, storia e attività di Caritas Italiana e Caritas Manfredonia e verificate alcune competenze sociali e relazionali dei candidati;
- Giovedì 21/05/2026 con colloqui individuali sui temi trattati nel giorno precedente e su obiettivi, contenuti e attività del progetto (in allegato).
In entrambi i giorni la convocazione è alle ore 16:00 presso Casa della Carità di Manfredonia in via dei Rovi, 1.
L’assenza anche ad uno solo dei due giorni è ritenuta rinuncia al progetto.
Nel rispetto delle normative per la privacy al posto del cognome e nome dei candidati viene indicato nella convocazione e nelle successive graduatorie l’ID DOMANDA che si trova in alto sul pdf della propria istanza di partecipazione.
Nel caso in cui si fosse smarrita l’istanza con relativo ID è possibile richiederla via mail a scu.caritasmanfredonia@gmail.com
ELENCO CANDIDATI ALLA SELEZIONE
|ID DOMANDA DEI CANDIDATI
|1375974
|1273746
|1376936
|1428652
|1429375
|1445435
|1356023
|1353508
|1403463
|1347067
|1327065
|1317110
|1390667
|1399213
|1380862
|1430717
|1433415
|1423085
|1364881
|1280828
|1381663
La presente pubblicazione ha valore di notifica, pertanto il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenti nei giorni indicati senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Per poter partecipare all’incontro è necessario presentarsi con:
- documento di identità, in corso di validità;
- certificazione ISEE per coloro che hanno scelto di candidarsi per i posti riservati a Giovani con Minori Opportunità.
Per la preparazione al colloquio sarà utile visionare:
- Il portale del Dipartimento Nazionale delle Politiche GiovanilI su storia, missione e struttura del Servizio Civile Universale (https://www.politichegiovanili.gov.it)
- Il portale di Caritas Italiana sulla storia, struttura e missione della stessa (https://www.caritas.it/)
- Il progetto “Generare la Speranza Manfredonia” in allegato su struttura, obiettivi e attività previste
Manfredonia, 04/05/2026
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Prof. Massimiliano Arena