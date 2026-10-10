Archeopen Day a Siponto: il programma
🏛️ ARCHEOPEN DAY A SIPONTO: DOMENICA 11 OTTOBRE TORNA “SIPONTO VIVA”! 🏛️
Appassionati di storia, archeologia e del nostro splendido territorio, segnate in agenda questo imperdibile appuntamento!
Nell’ambito della campagna di scavi 2026 nell’Area Archeologica e Parco di Siponto, le Università di Bari e di Foggia aprono le porte a cittadini e turisti per una giornata straordinaria alla scoperta delle meraviglie dell’antica città.
🚶♂️ Per l’occasione, Viale Giuseppe Di Vittorio sarà eccezionalmente chiuso al traffico e reso pedonale dalle ore 9:00 alle 13:00. Potrete raggiungere gli scavi a piedi o in bicicletta, vivendo l’area archeologica nella sua interezza!
Ecco il ricco programma della giornata (Domenica 11 Ottobre):
👉 MATTINA
- 10:30 – Apertura della giornata
- 10:30 – Laboratori ed esposizioni di reperti archeologici e tavoli didattici
- 10:30 – 13:00 – Visite guidate a cura degli studenti di archeologia di UniBa e UniFg
- 10:30 – 13:00 – Spazio ArcheoKids: scavo simulato e disegno dei reperti archeologici
- 10:30 – 13:00 – Laboratorio ludico ArcheoGiochiamo 🔴 (Richiede prenotazione!)
- 11:30 – Incontro con le Autorità e con la Stampa
👉 POMERIGGIO
- 14:30 – 17:00 – Ripresa delle Visite guidate e dello Spazio ArcheoKids
- 17:30 – Spettacolo tra musica e parole “PAESAGGI A SUD” con Rione Junno e Claudia Lerro
🔴 INFO UTILI PER I LABORATORI SU PRENOTAZIONE:
Per partecipare all’attività ArcheoGiochiamo, invia una mail a info@archeosipontum.com oppure un messaggio WhatsApp al numero 344 5768649.
Non perdete l’occasione di toccare con mano le ultime novità emerse dagli scavi condotti dai professori e dagli studenti delle nostre università.
Vi aspettiamo per vivere insieme una domenica all’insegna della cultura e della bellezza!
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