Approvato finanziamento di 700.000 euro per interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici

Il Comune di Manfredonia ha ottenuto un importante finanziamento di circa 700.000 euro grazie alla partecipazione all’Avviso CSE 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Energia e sviluppo dei territori” (POC Energia), con risorse del PNRR.

La candidatura del Comune è frutto di un’azione pronta e tempestiva.

Appena ricevuta notizia dell’avviso, l’assessora all’ambiente e all’efficienza energetica Rita Valentino, affiancata dal consigliere delegato al PNRR, bandi e finanziamenti – Matteo La Torre e dal dipendente comunale ing. Francesco Saverio Damiano, si è attivata senza esitazioni per predisporre in tempi brevissimi tutta la documentazione necessaria, assicurando l’inserimento dell’ente nella graduatoria dei comuni ammessi.

L’ente ha candidato tre immobili di proprietà comunale, selezionati in base alle loro caratteristiche strutturali e al fabbisogno energetico, per l’esecuzione di interventi mirati:

1. Palazzo della Sorgente

2. Centro polivalente per minori e diversamente abili

3. Palazzina per servizi cimiteriali

Gli interventi previsti si concentreranno su tre ambiti fondamentali:

•Installazione di impianti fotovoltaici connessi in rete, per consentire l’autoproduzione di energia elettrica da fonte solare, contribuendo concretamente alla decarbonizzazione del patrimonio edilizio comunale;

• Interventi di relamping, ovvero la sostituzione degli impianti di illuminazione esistenti con sistemi a LED ad alta efficienza energetica, in grado di garantire un notevole risparmio sui consumi e una migliore qualità della luce;

• Efficientamento di impianti termici con l’installazione di impianti a pompa di calore per la climatizzazione e servizi connessi;

• Sostituzione di infissi e realizzazione di chiusure trasparenti ad alta efficienza, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ridurre la dispersione termica e aumentare il comfort degli ambienti interni.

Queste opere consentiranno non solo una sensibile riduzione dei costi di gestione degli immobili comunali, ma anche un significativo miglioramento in termini di sostenibilità ambientale e benessere per gli utenti dei servizi pubblici.

L’Assessore alla Sostenibilità della qualità della vita e alle Comunità Energetiche Rinnovabili, Maria Rita Valentino, ha così commentato il risultato ottenuto:

“La partecipazione al Bando CSE 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale verso un modello di città più sostenibile, efficiente e attenta all’ambiente. Abbiamo individuato immobili strategici da riqualificare sotto il profilo energetico, garantendo un impatto concreto e misurabile sul nostro patrimonio pubblico. Questo finanziamento ci consentirà di promuovere l’autoconsumo da fonti rinnovabili, migliorare l’efficienza degli edifici e ridurre sensibilmente le emissioni. Ringrazio gli uffici tecnici per l’impegno e la professionalità dimostrata nella predisposizione delle candidature.”

Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia dell’Ente finalizzata all’ottimizzazione delle risorse pubbliche, alla promozione delle energie rinnovabili e alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.