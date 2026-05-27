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APPELLO PER SAN FILIPPO NERI, COMPATRONO DIMENTICATO DI MANFREDONIA

Voglio fare un appello accorato, sperando che venga letto fino alla fine e soprattutto che venga accolto da chi ha il potere di cambiare le cose

È doloroso ammetterlo, ma San Filippo Neri è un santo quasi completamente dimenticato da noi manfredoniani, nonostante il suo titolo di compatrono della città. Per questo motivo rivolgo un appello ufficiale al parroco della Cattedrale e a tutta la comunità parrocchiale.

Un santo della sua grandezza merita di essere venerato come si deve. Ricordiamoci che il nostro Museo Diocesano custodisce gelosamente la sua berretta e una sua reliquia! Perché, allora, non valorizzare questa memoria? Chiedo che si possa:

Organizzare una novena o un triduo in suo onore.

Esporre il santo alla venerazione dei fedeli, tirandolo fuori dalla nicchia in cui si trova.

Celebrare messe solenni nel giorno della sua festività, ricordando che fino agli anni ’60 si svolgeva persino una solenne processione.

Perché cancellare e dimenticare tutto questo? La fede e la memoria storica vanno alimentate e rinforzate, non lasciate sbiadire.

Ad agosto dello scorso anno è stata una gioia immensa vedere il simulacro di San Filippo Neri insieme a San Lorenzo Maiorano ai piedi della Madonna di Siponto, proprio come si faceva un tempo. Spero con tutto il cuore che questa tradizione, appena ripristinata, rimanga viva negli anni e non venga nuovamente dimenticata. Il sogno per il futuro resta quello di veder sfilare di nuovo la vera processione del 31 agosto, ma aver rivisto quell’addobbo solenne è stato già un grande e commovente passo avanti.

Questo appello non è solo mio: parlo a nome di tanti manfredoniani e fedeli che custodiscono queste tradizioni religiose nei ricordi e nel cuore. Spero davvero che la nostra voce venga ascoltata.

San Filippo Neri, prega per tutti noi! 🙏🏻❤️

Daniele Pio Usato