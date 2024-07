Appello alla donazione di sangue, “l’estate è un periodo critico”

“Cari amici, In questo momento critico, il nostro ospedale ha bisogno di sangue. La donazione di sangue è un gesto semplice ma di inestimabile valore che può salvare vite umane. Ogni giorno, molte persone, tra cui malati di tumore, vittime di incidenti stradali, pazienti sottoposti a interventi chirurgici e persone affette da malattie croniche, dipendono dalle donazioni di sangue per sopravvivere.

Vi invitiamo a recarvi presso il centro trasfusionale dal lunedì al sabato dalle Ore 8:00 alle ore 12:30 per fare la vostra donazione. Grazie di cuore a tutti coloro che risponderanno a questo appello.” L’appello di Casa Sollievo della Sofferenza.

Siamo in piena estate e in questi mesi si registra un calo delle donazioni di sangue. Per questo motivo i volontari delle Associazioni Avis, Fratres e Fidas presenti in provincia di Foggia supportano come ogni anno la Campagna di raccolta sangue promossa dal Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza.

Donare il sangue è un gesto semplice che, moltiplicato per migliaia di donatori, motivati e organizzati dalle associazioni di volontariato, permette di far fronte alle emergenze e alle terapie che necessitano di trasfusioni, tra cui: trapianti di midollo o di altri organi, trasfusioni per pazienti anemici cronici, interventi chirurgici o per affrontare repentine ed imponenti emorragie gastro-intestinali o del post partum e cure ad adulti e bambini oncoematologici in trattamento chemio-radioterapico.

Gli operatori del Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza in collaborazione con le Associazioni di sangue locali aspettano donatori e futuri donatori per le raccolte estive che si svolgeranno in diverse cittadine della provincia di Foggia.

IL CALENDARIO DI LUGLIO 2024

17 mercoledì

– Manfredonia AVIS 08:00-12:30

18 giovedì

– Vieste FRATRES 08:00-12:30

– San Severo FIDAS 17:00-20:30

20 sabato

– Manfredonia AVIS 08:00-12:30

– San Nicandro G. 08:00-12:30

– Ortanova FIDAS 17:00-20:30

– Torremaggiore AVIS 17:00-20:30

21 domenica

– Lesina AVIS 08:00-12:30

– Apricena FIDAS 08:00-12:30

– Vico del Gargano FRATRES 08:00-12:30

– Ischitella FRATRES 17:00-20:30

24 mercoledì

– Manfredonia AVIS 08:00-12:30

25 giovedì

– San Severo AVIS 17:00-20:30

26 venerdì

– San Marco in Lamis FIDAS 17:00-20:30

27 sabato

– Manfredonia AVIS 08:00-12:30

– San Severo FIDAS 08:00-12:30

– Ortanova AVIS 17:00-20:30

– San Giovanni Rot. FRATRES 17:00-20:30

28 domenica

– Poggio Imperiale AVIS 08:00-12:30

– Vieste FRATRES 08:00-12:30

– Sant’Agata di P. AVIS 08:00-12:30

– Monte Sant’Angelo AVIS 17:00-20:30

31 mercoledì

– Manfredonia AVIS 08:00-12:30

Inoltre presso il Centro Trasfusionale di Casa Sollievo è possibile donare tutti i giorni feriali dalle 8:00 alle 13:00.

Per maggiori info:0882 835464 / 410687 / 410419

