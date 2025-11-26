Ape sociale: scadenza 30 novembre, rischio risorse finite

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Ape sociale scade domenica 30 novembre. Ultima chance per richiedere la pensione anticipata a 63 anni e 5 mesi con assegno fino a 1.500 euro al mese. Ma c’è un problema: potrebbero non esserci più risorse finanziarie.

Chi ne ha diritto

Spetta a caregiver, disoccupati, invalidi al 74% e chi svolge mansioni gravose (insegnanti, operai, tecnici sanitari). Servono almeno 30 anni di contributi (32 o 36 per alcune categorie). Due domande da inviare all’Inps in modalità telematica.

Incognita sui fondi

Le istanze tardive saranno valutate “se ci sono risorse”. L’anticipazione accompagna il lavoratore fino alla pensione piena, ma è incompatibile con lavoro dipendente e Naspi. Chi vuole accedere deve affrettarsi consultando il sito INPS prima della scadenza, considerando anche le opportunità pensionistiche del territorio.