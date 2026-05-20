Alessandra Mussolini “svuota” la Casa del GF Vip

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La finale del Grande Fratello Vip 2026 continua a far discutere anche a telecamere spente.

Nelle ultime ore, infatti, Alessandra Mussolini è finita al centro di una nuova polemica social dopo alcune dichiarazioni diventate rapidamente virali sul web.

L’ex parlamentare, tra le protagoniste assolute di questa edizione del reality, avrebbe ammesso con ironia di aver portato via diversi oggetti dalla Casa più spiata d’Italia.

Una confessione che ha immediatamente acceso il dibattito tra fan e telespettatori.

Tra battute, meme e commenti indignati, il nome della Mussolini è tornato in tendenza sui social nelle ultime ore.

Cosa avrebbe preso Alessandra Mussolini?

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni circolate online il 20 maggio 2026, Alessandra Mussolini avrebbe raccontato agli altri concorrenti di essersi “presa” alcuni oggetti utilizzati durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tra gli oggetti citati ci sarebbero pentole, mestoli e addirittura un piccolo cactus decorativo presente negli ambienti della Casa. Il tono della conversazione sarebbe stato ironico e scherzoso, ma tanto è bastato per far esplodere il caso mediatico. In poche ore, clip e ricostruzioni dell’episodio hanno iniziato a circolare su X, TikTok e Instagram, dividendo completamente il pubblico del reality.

Da una parte c’è chi ha interpretato il tutto come una semplice gag nata dopo settimane di convivenza forzata e tensioni continue. Dall’altra, invece, molti utenti hanno criticato l’uscita dell’ex europarlamentare, giudicandola poco elegante soprattutto dopo una finale già molto discussa.

La vicenda arriva infatti dopo settimane particolarmente complicate per Alessandra Mussolini all’interno del programma. Nel corso dell’edizione del GF Vip 2026, la concorrente è stata spesso protagonista di scontri accesissimi con Antonella Elia e Marco Berry, arrivando più volte a minacciare l’abbandono della Casa.

Uno dei momenti più delicati era andato in scena a fine aprile, quando la Mussolini, visibilmente provata dopo una lite, aveva confessato di non riuscire più a vivere serenamente l’esperienza nel reality. In quell’occasione aveva persino preparato le valigie, salvo poi decidere di restare in gioco.

Adesso, però, a poche ore dalla conclusione del programma, il nuovo episodio degli “oggetti spariti” rischia di trasformarsi nell’ennesimo caso mediatico legato a una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip 2026.

FONTI:

Anticipazioni tv

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