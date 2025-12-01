Antonella Elia e Pietro Delle Piane: lei smentisce lui in TV

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Antonella Elia ha pubblicamente smentito Pietro Delle Piane in TV riguardo le cause della loro separazione. La showgirl ha presentato una versione dei fatti completamente diversa da quella raccontata dall’ex compagno, che aveva parlato di incompatibilità caratteriali e progetti futuri non condivisi.

La verità di Antonella

“Non è andata come dice lui”, ha dichiarato Antonella Elia durante un’intervista televisiva, specificando che i motivi della rottura sarebbero ben più profondi. La coppia, che aveva progetti di matrimonio, si è lasciata dopo anni di relazione vissuta tra alti e bassi. I fan della showgirl attendono ora ulteriori chiarimenti su questa vicenda che continua ad alimentare il gossip.