Anticipazioni weekend: temperature sopra la media, domenica torna la pioggia?
Anticipazioni weekend: temperature sopra la media, domenica torna la pioggia?
Mentre sulle regioni del Nord e del Centro l’instabilità e il maltempo persisteranno almeno fino a Giovedì 23 Ottobre, un’area di alta pressione di matrice sub-tropicale inizierà a risalire dal Nord Africa verso le regioni meridionali. In queste zone, le temperature torneranno a salire, inaugurando una fase di caldo davvero eccezionale per il periodo che dovrebbe protrarsi almeno fino al prossimo weekend.
Lo scrive IlMeteo.it
La giornata di Sabato 25 Ottobre sarà la migliore del fine settimana, con ampie schiarite e temperature sui livelli massimi.
Ma occhio a Domenica 26 Ottobre: sebbene le temperature non subiranno grandi stravolgimenti, nel corso della giornata festiva sono previsti passaggi nuvolosi che porterebbero pioggia in Puglia.