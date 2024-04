Anticipazioni Uomini e Donne, ritorno inatteso e nervi a fior di pelle: Daniele spiazza tutti

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Daniele Paudice ha fatto il suo ingresso nel mondo di “Uomini e Donne” con un background nel campo della moda, dopo aver trascorso molti anni lavorando negli Stati Uniti per inseguire i suoi sogni professionali. Il tronista napoletano si trova ora al centro dell’attenzione nel dating show, dove sta conoscendo meglio diverse corteggiatrici. Tuttavia, sembra che il cuore di Daniele batte più forte per Gaia Gigli, con la quale ha fatto diverse esterne.

Nella puntata di oggi Daniele sarà di nuovo al centro dello studio televisivo per raccontare le sue ultime esperienze. Tuttavia, questa volta Gaia non sarà al suo fianco, poiché il tronista ha scelto di uscire con un’altra corteggiatrice, decisione che non farà piacere a Gaia. La situazione si complica ulteriormente quando Gaia rivela a Daniele di non aver gradito la sua mossa di far tornare Beatriz D’Orsi, ex corteggiatrice di Brando Ephrikian, nello studio per chiederle di corteggiarlo. Nonostante il rifiuto di Beatriz, Gaia si infastidisce per questa situazione.

Anticipazioni Uomini e Donne 4 aprile 2024

La puntata vedrà anche Ida Platano, l’altra tronista del programma, protagonista di due esterne tranquille e proficue con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Questi momenti, caratterizzati da una calma insolita rispetto agli scontri recenti, rappresentano una novità per lo show, che di solito è segnato da tensioni e litigi. La situazione era recentemente esplosa con il “profumo-gate”, che aveva causato tensioni soprattutto tra Ida e Mario, portando addirittura il corteggiatore a voler abbandonare il programma.